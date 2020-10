Arsène Wenger regrette d'avoir refusé l'OL

Entraîneur d'Arsenal entre 1996 et 2018, Arsène Wenger a marqué l'histoire du club londonien. Remportant la Premier League en 1998, 2002 et 2004, il a aussi fait vivre aux Gunners la première finale de Ligue des Champions de son histoire contre Barcelone (défaite 2-1) en 2006. N'ayant pas connu d'autres clubs depuis deux ans, le technicien français avait cependant eu une possibilité en 2019 de rejoindre l'Olympique Lyonnais. «C'est évidemment ce lien unique avec Arsenal qui a rendu plus difficile le passage d'un club à l'autre. Aujourd'hui, je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre Lyon, en mai 2019, quand on me l'a proposé» a lâché celui qui a aussi été coach de l'AS Nancy-Lorraine et de l'AS Monaco dans les colonnes de L'Équipe

Si le projet semblait très intéressant pour Arsène Wenger, il ne s'estimait pas prêt pour prendre en main le club rhodanien aussi rapidement après la fin de son aventure à Arsenal. «Je n'étais pas prêt. Cela me semblait trop tôt pour replonger. Je n'avais pas fait le deuil totalement. J'ai eu Sylvinho (celui qui a pris les rênes de l'OL à sa place ndlr) au téléphone, il m'a appelé il y a quelque temps. Il a souffert de son expérience à Lyon parce que c'est un gars sensible» n'a pas manqué de rappeler celui qui a remporté la Ligue 1 en 1979 en tant que joueur de Strasbourg.