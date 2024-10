Belgique : Domenico Tedesco veut entraîner en Serie A

En poste depuis le 8 février 2023 en remplacement de Roberto Martínez, Domenico Tedesco, sélectionneur de la Belgique, ne cache pas son désir d’entraîner en Italie à l’avenir. Né en Italie, ses parents ont émigré en Allemagne de l’Ouest quand il avait 2 ans et le natif de Rossano, en Calabre, a toujours mis en avant son amour pour le football italien. De quoi voir grand pour la suite de sa carrière d’entraîneur :

«Je ne veux pas en dire plus : si un club demande à me parler, vous pouvez être sûr que les discussions sont confidentielles. Il y a eu des contacts dans le passé. Ce n’est pas un secret que j’aimerais travailler en Serie A un jour. Mais je ne sais pas si et quand cela arrivera. Pour l’instant, je suis complètement absorbé par mon rôle avec l’équipe nationale belge et je m’amuse beaucoup», a déclaré l’entraîneur des Diables Rouges dans des propos relayés par le journal italien du Corriere dello Sport.