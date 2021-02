Le FC Nantes dévoile une collection de maillots vintage

En collaboration avec la boutique spécialisée de vêtements et accessoires de football authentiques et emblématiques LineUp, le FC Nantes met en vente une trentaine de maillots retro empreints de nostalgie allant des années 80 jusqu’à la saison dernière. Parmi les tuniques proposées à la vente, on retrouve le maillot floqué du polyvalent Salomon Olembé, le maillot de la campagne de Ligue des Champions 2001-2002 et celui du regretté Emiliano Sala de la saison 2017-2018.

Cette collection vintage est également l’occasion de remettre au goût du jour les sponsors maillots qui ont fait la légende du club canari comme adidas, Umbro, Le Coq Sportif, Diadora, Kappa, Legea et plus récemment New Balance. Cette sélection de pièces neuves, de seconde main et chinées, répond à trois critères prédominants : l’authenticité, la qualité et l’histoire. Pour mettre la main sur ces maillots de collection, les prix oscillent entre 30 et 240€ selon l’histoire que raconte ces tuniques et leur unicité. Pour compléter cette collection des Jaune et Vert, des écharpes, elles aussi authentiques, sont également disponibles à la vente sur la boutique en ligne du club nantais.