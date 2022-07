Amical : pour la première de Paulo Dybala, l'AS Rome s'incline face à Ascoli

Après la présentation de sa nouvelle recrue estivale Paulo Dybala, arrivée libre de tout contrat de la Juventus Turin, l'AS Rome poursuivait sa préparation face à Ascoli, pensionnaire de deuxième division italienne. Les Giallorossi se sont néanmoins inclinés sur la plus petite des marges (1-0).

Malgré la titularisation de la Joya pour cette cinquième match amical de présaison (non diffusé et à huis clos), le club de la Louve concédait le seul but de la rencontre inscrit par le défenseur central brésilien Eric Botteghin. José Mourinho avait d'ailleurs profité de cette opposition afin de voir comment utiliser son numéro 21 argentin. Deuxième défaite pour la formation de la capitale transalpine.