FC Porto : le premier casse-tête du nouveau président André Villas-Boas

André Villas-Boas nous avait prévenu. En 2020, le Portugais avait été interrogé au sujet de son avenir sur un banc de touche. «Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d’entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra.» Elle s’est même terminée un peu avant pour le natif de Porto, dont la dernière expérience en tant que coach remonte à 2021, lorsqu’il officiait à l’Olympique de Marseille. À ce moment-là, il n’avait pas exclu un retour au sein du FC Porto, son club de cœur qui l’a révélé aux yeux du grand public en 2010-11.

Un président élu haut la main

«Ce n’est pas impossible mais ce sera difficile. Si on prend en compte les quatre ans pendant lesquels je me vois entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon.» Finalement, il ne s’est pas laissé tenter par une dernière expérience en tant qu’entraîneur. En revanche, il a bien réussi à faire son grand retour au FC Porto, dans un rôle bien différent. En effet, il a troqué son costume de coach pour enfiler celui de président de club. Candidat à l’élection présidentielle, AVB a été élu samedi avec plus de 80% des voix de la part des 26 643 socios qui ont voté.

Trente-deuxième président de l’histoire du club lusitanien, l’homme de 46 ans a succédé à l’emblématique Pinto da Costa, qui a dirigé le FCP durant 42 ans et 15 mandats consécutifs. Une prouesse. Forcément, l’ancien coach de Chelsea et de Tottenham est attendu au tournant, lui qui doit amener un vent de fraîcheur. « Je promets de donner ma vie pour le FC Porto. Je vous promets du courage et je vous demande d’en avoir aussi. Nous avons une longue mission devant nous, un travail acharné dans une maison qui doit être rangée, structurée et organisée. Qu’il n’y ait aucun doute, grâce à vous, aujourd’hui le FC Porto est à nouveau libre.»

Le cadeau empoisonné de Pinto Da Costa

Des mots forts de la part du nouveau président, qui a eu une pensée pour l’ancienne direction. « Je veux exprimer ma gratitude pour tout ce qu’il a donné au FC Porto, pour la vie qu’il a donnée au FC Porto et la garantie que c’est et sera toujours sa maison.» Malgré tout, Pinto Da Costa lui a fait un cadeau spécial avant de s’en aller puisqu’il a prolongé le bail de l’entraîneur Sérgio Conceição jusqu’en 2028 alors qu’il était en fin de contrat en juin. La nouvelle a été annoncée jeudi, soit deux jours avant les élections présidentielles.

L’ancien boss de Porto a justifié sa décision ainsi : «c’est pour garantir que nous continuerons à gagner.» Un message envoyé au candidat AVB et à ses équipes, qui auraient sûrement aimé prendre la décision. Mais le nouveau président pourra, s’il le décide, rompre le contrat de l’entraîneur et changer de coach sans que cela coûte un euro à son club. Un accord a été passé avec l’ancienne direction à ce sujet. André Villas-Boas a donc la main, lui qui devra se prononcer assez rapidement pour préparer la saison prochaine.

Sérgio Conceição tend la main à AVB

Sérgio Conceição lui a envoyé un message à ce sujet hier après le match nul 2-2 face au Sporting CP. «Je veux dire un mot concernant l’ancien président, qui a réussi à propulser le club vers de nouveaux sommets, un héritage incroyable qu’il laisse derrière lui. Je suis un employé du FC Porto, je vais m’asseoir avec André Villas-Boas. Nous allons voir ce que nous avons à dire pour le bien commun du FC Porto.» Puis, il a indiqué que AVB aura du pain sur la planche, car sa mission s’avère très difficile.

«Mon dévouement et mon amour pour le club sont avant tout tout ce qui est bon pour le club, je suis là pour l’accepter. Le nouveau président aura des moments difficiles, le football portugais n’est pas facile, mais c’est grâce à l’unité de tous que nous resterons compétitifs et rehausserons le nom du club au Portugal et en Europe.» À écouter le coach, son plan est de continuer. En ce qui concerne la direction, elle n’a rien laissé filtrer. Pour A Bola, on doute qu’AVB souhaite continuer avec Conceição. L’idée serait d’arriver avec un nouvel homme fort pour lancer un nouveau projet et une nouvelle ère. Certains médias ont cité le nom de José Mourinho, ancien de la maison et libre. Mais la piste paraît compliquée vu les liens du Special One avec l’ancienne direction. Ce qui est sûr, c’est que Villas-Boas va vite devoir trancher et prendre sa première grande décision en tant que président du FC Porto.