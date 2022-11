Juventus - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Rencontre de la sixième journée de Ligue des Champions dans le groupe H, la confrontation entre la Juventus et le Paris Saint-Germain permettra de connaître les positions définitives de ces deux équipes dans cette poule. À domicile, la Vecchia Signora s'articule en 3-5-2 avec Wojciech Szczęsny dans les cages derrière Federico Gatti, Leonardo Bonucci et Alex Sandro. Juan Cuadrado et Filip Kostic prennent les couloirs alors que Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli et Adrien Rabiot se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Fabio Miretti et Arkadiusz Milik sont associés en attaque.

De leur côté, les Franciliens misent sur un 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Juan Bernat composent la défense. Vitinha, Fabian Ruiz et Marco Verratti occupent l'entrejeu derrière Carlos Soler. Enfin, en l'absence de Neymar, suspendu, Lionel Messi et Kylian Mbappé constituent le duo d'attaque.

Les compositions :

Juventus : Szczęsny - Gatti, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić - Miretti, Milik

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Vitinha, Verratti, Ruiz - Soler - Messi, Mbappé

