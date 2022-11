CdM 2022, Belgique : Eden Hazard sera titulaire face au Canada

En amont de l'entrée en lice de la Belgique face au Canada ce mercredi, Roberto Martinez s'est exprimé devant la presse et le sélectionneur des Diables Rouges a donné plusieurs indications sur le onze de départ de la sélection belge. En effet, à cette occasion, il a annoncé que plusieurs joueurs seront d'ores et déjà titulaires dont Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et enfin Eden Hazard, le capitaine de cette équipe belge. En revanche, Roberto Martinez n'a pas donné d'indication sur le joueur qui remplacera Romelu Lukaku. Michy Batshuayi et Loïs Openda sont en concurrence pour obtenir cette place à la pointe de l'attaque belge.

«Physiquement, j’ai 25 joueurs en bonne forme physique. Pour Romelu Lukaku, ça avance correctement. Il est sur la bonne voie. On verra si ce sera lors du deuxième ou troisième match, un objectif sans doute plus réaliste. Eden (Hazard) est notre capitaine, c’est très différent de sa situation en club, où ça a été difficile. Le tournoi a évolué, vous pouvez faire cinq changements. Je n’envisage pas une rencontre en fonction de 11 joueurs, mais en fonction de 16. Il a beaucoup d’expérience et de talent. Il n’a pas perdu ça. Eden Hazard va débuter, il n'y a pas de débat pour moi. Le football va décider de la suite. (Kevin) De Bruyne jouera peut-être en numéro 8, il peut jouer partout. Il pourrait même évoluer dans la cage. Il traverse une super période, il est en très bonne forme» a notamment déclaré le sélectionneur des Diables Rouges.