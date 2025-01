Le PSG vend Xavi Simons 80 M€ à Leipzig !

Le Paris Saint-Germain n’a pas chômé en Allemagne. Hier soir, les pensionnaires du Parc des Princes ont été largement supérieurs à Stuttgart lors de l’ultime acte de la phase de championnat de l’UEFA Champions League. En effet, les Parisiens ont collé 4 buts aux Allemands, qui ont réduit le score grâce à un CSC de Willian Pacho (4-1). Qualifié pour les barrages, Paris, qui affrontera l’AS Monaco ou le Stade Brestois, a rempli sa mission.

Mais les dirigeants du club francilien ont profité de leur présence en Allemagne pour avancer sur le mercato. En effet, ils ont trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le départ définitif de Xavi Simons. Une information publiée par nos confrères de Bild et que nous sommes en mesure de vous confirmer. Selon nos informations, les deux clubs se sont mis d’accord pour un transfert de 80 M€ bonus compris (50 M€ fixes et 31 M€ de bonus, pourcentage sur la plus value à la revente). Des bonus qui sont d’ailleurs facilement atteignables nous a-t-on fait savoir.

Le PSG a bouclé sa vente

Le média allemand, qui révèle que les discussions ont repris ces deux dernières semaines, donne les mêmes chiffres. Un sacré investissement de la part de Leipzig, puisqu’il s’agit d’un nouveau record de transfert. En effet, jusqu’à présent, c’était le transfert de Loïs Openda qui leur avait coûté le plus cher, soit 40 M€. Le record est donc battu par le milieu hollandais de 22 ans.

Ancien membre de la Masia et du Barça, il avait rejoint le PSG en 2021. Un club avec lequel il n’a joué que 11 rencontres, lui qui a rejoint le PSV avant de revenir en 2023. Prêté la saison passée à Leipzig, il y était resté l’été dernier toujours sous la forme d’un prêt. A présent, il va y rester définitivement et rapporter un paquet d’argent à Paris, qui avait évoqué son possible retour l’été dernier. Cela est aussi une bonne nouvelle pour Milan Skriniar, puisque le PSG va se séparer d’un élément qui était prêté.