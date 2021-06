Schalke 04 signe avec adidas !

Après une saison cauchemardesque ponctuée d'une descente en deuxième division, Schalke annonce la couleur pour la saison prochaine et compte bien entrer dans une nouvelle ère en faisant d'adidas le nouveau partenaire du club.

La marque aux trois bandes marque enfin son grand retour à Gelsenkirchen alors qu'Umbro fournissait les maillots de Schalke depuis 2018. Il faut dire que voir les Bleus Royaux avec des tuniques conçues par un autre équipementier qu'adidas, ça ne faisait pas vraiment naturel. Avant de se séparer il y a trois ans, les deux entités ont connu une longue histoire commune qui a débuté en 1963, date à laquelle la Bundesliga a été créée.

Bien qu'annoncé aujourd'hui, le retour d'adidas ne s'effectuera qu'à partir de juillet 2022. L'équipementier allemand sera d'ailleurs accompagné de 11TeamSports, la plus grande boutique en ligne de football en Europe avec plus de 2,5 millions de clients. Dans le cadre du partenariat, 11TeamsSports assure la mise en œuvre et le contrôle des équipements de toutes les équipes du FC Schalke 04 et s’occupe également de la finition des maillots, des tenues d'entraînement et autres produits dérivés.

Schalke et adidas ont tout connu, main dans la main, et l'histoire voulait que ces deux grandes entités du football allemand se retrouvent avec l'aide de 11TeamSports. Dans le communiqué de presse du club, les trois parties ont montré tout leur enthousiasme quant à cette collaboration. « Nous nous réjouissons du partenariat. Dans le passé, nous avons déjà très bien travaillé avec le FC Schalke 04 pendant de nombreuses décennies. Avec 11TeamSports, nous voulons maintenant écrire un nouveau chapitre réussi », a déclaré Oliver Bruges, directeur des relations publiques d'adidas en Europe.