JO : vainqueur aux tirs au but, le Japon rejoint l'Espagne en demi-finale

Là encore, il aura fallu aller au-delà du temps réglementaire. Qualifiée miraculeusement aux dépens d'une Côte d'Ivoire qui a craqué dans le final (5-2 a.p), l'Espagne attendait son adversaire en demi-finale des Jeux Olympiques, mardi prochain. Premier du groupe A, avec trois succès en autant de rencontre, le Japon arrivait boosté par un festival de buts face à l'équipe de France. En face, la Nouvelle-Zélande avait tout d'une surprise, qualifiée grâce à un succès 1-0 contre la Corée-du-Sud, après avoir fait nul et perdu contre la Roumanie et le Honduras.

Chez lui, au stade de Kashima, le Japon de Take Kubo a buté sur le 3-5-2 mis en place par Danny Hay. Incapable de forcer la décision après les 90 minutes réglementaires et les deux périodes de prolongation, tombé sur un Michael Woud habile de ses mains, le Japon a dû en passer par la séance de tirs au but. Le défenseur de Saint-Trond Liberato Cacace a buté sur le portier japonais Kosei Tani et le milieu Clayton Lewis a envoyé son tir dans les nuages (0-0, 4-2 t.a.b). Le Japon affrontera l'Espagne en demi-finale, mercredi (13h).