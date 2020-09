Saint-Étienne : nouvelle offensive alléchante de Leicester pour Wesley Fofana

Pour une fois qu’un club de Ligue 1 résiste aux assauts XXL de la Premier League pour l’une de ses pépites, il faut le saluer. Mais les maux de tête ne sont pas terminés pour l’AS Saint-Étienne. Auteurs d’un très bon début de saison (3 victoires, 1 nul, 1 défaite en 5 matches), les Stéphanois doivent gérer le fort intérêt des clubs anglais pour leur jeune défenseur Wesley Fofana (19 ans).

Pour rappel, Leicester avait lancé les hostilités et ont récemment dégainé une offre de 32 M€. L’AC Milan et West Ham sont eux aussi entrés dans la danse, les Hammers allant jusqu’à proposer aux Verts 25 millions d'euros, plus 11 millions de bonus. De son côté, le principal intéressé continue de jouer ses matches avec l’ASSE, mais il avait ouvertement affiché son envie de rallier l’Angleterre, notamment pour des raisons économiques.

Quatrième offre des Foxes

« Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie », avait-il déclaré à L’Équipe le 10 septembre dernier.

Depuis, Saint-Étienne s’est montré ferme et repousse toutes les offres. Mais le quotidien sportif nous apprend ce mardi matin que les Foxes ont transmis une quatrième offre aux Verts : 35 M€ plus 5 M€ de bonus, soit 40 M€ au total. L’ASSE pourra-t-elle résister ? Wesley Fofana ne l’espère pas forcément, car le journal précise que les relations entre le joueur et Claude Puel se sont tendues ces derniers temps.