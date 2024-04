PSG-Clermont : Gonçalo Ramos a des regrets et prévient le Barça

Ce samedi soir, le PSG a été accroché à domicile face à Clermont (1-1). Un dénouement frustrant pour des Parisiens qui n’ont jamais su aller vraiment chercher le succès ce soir face à des Auvergnats valeureux. Mais voilà, même les Clermontois peuvent avoir des regrets car le but de Gonçalo Ramos est intervenu en fin de rencontre. Auteur de son 10e but cette saison avec Paris, le Portugais est revenu sur ce résultat à l’issue de la rencontre au micro de Canal+. L’occasion pour lui de glisser un petit avertissement au FC Barcelone :

La suite après cette publicité

«C’est un beau but. C’est bien joué de ma part et de celles de Marquinhos et Mbappé mais ça ne nous suffit pas pour aller chercher la victoire aujourd’hui. C’est mon travail. Un attaquant doit marquer et c’est mon job. Oui, c’est difficile, mais c’est très bien de jouer avec ce genre de joueurs. Ça me donne plus d’occasions de marquer comme aujourd’hui. Ils ont marqué en premier et ont essayé de conserver ce score. Le FC Barcelone ? Nous sommes prêts pour n’importe qui. Se qualifier ? On verra.»