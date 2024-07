JO, EdF : Johann Lepenant rejoint le groupe olympique

C’était annoncé plus tôt dans la journée et c’est désormais officiel : pour pallier le forfait de Lesley Ugochukwu du Stade Rennais, la France Olympique entraînée par Thierry Henry va pouvoir compter sur un renfort de poids en la personne de Johann Lepennant. La Fédération Française de Football (FFF) a indiqué le changement ce dimanche soir dans une missive publiée sur le compte de l’institution. Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais David Friio a accepté de libérer le joueur de 21 ans. Il devrait rejoindre le groupe de joueurs, ce lundi, près d’Aix-en-Provence. Pour rappel, il avait été souvent utilisé au début du mandat de Thierry Henry chez les Espoirs, avant qu’une grave blessure au genou l’éloigne des terrains.

«À la suite du départ de Lesley Ugochukwu, Thierry Henry et son staff technique ont décidé de convoquer Johann Lepenant. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais intègre le groupe en tant qu’athlète remplaçant et rejoindra ses coéquipiers ce lundi. Le sélectionneur Thierry Henry et son staff tiennent à remercier les dirigeants de l’Olympique Lyonnais d’avoir libéré Johann Lepenant pour lui permettre de rallier la sélection après le départ de Lesley Ugochukwu», est-il écrit dans le communiqué de la FFF publié tardivement ce dimanche soir.