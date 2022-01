Newcastle s'intéresse à Ignatius Ganago

Désormais sous pavillon saoudien, Newcastle compte bien enflammer ce mercato hivernal, qui plus est au regard de sa situation comptable et cette très préoccupante 19ème place en Premier League. Forts des arrivées de Kieran Trippier et de l'avant-centre néo-zélandais Chris Wood, débarqué de Burnley contre 30 M€, les Magpies ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Troisième pire attaque du championnat anglais avec seulement 20 buts marqués, NUFC s'intéresserait également à Ignatius Ganago selon les dernières informations du quotidien L'Equipe.

Actuellement à la CAN avec le Cameroun, le jeune buteur du RC Lens (22 ans), polyvalent et auteur de 16 matches de L1 cette saison, pour 7 titularisations et 3 buts, est en effet une cible prioritaire des Toons qui cherchent encore à boucler le recrutement de deux attaquants. Si le club anglais a d'ores et déjà contacté l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en 2024, aucun lien n'a cependant été établi entre les deux clubs et la tâche ne s'annonce pas simple pour les Geordies car rien ne dit que Lens soit vendeur. Affaire à suivre...