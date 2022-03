FC Barcelone : Fabio Blanco, le nouveau phénomène qui tape aux portes de l'équipe première

La suite après cette publicité

Cela ne vous a pas échappé. En plus de continuer à sortir des jeunes talentueux de son centre de formation, à l'image de Gavi, Nico Gonzalez, Ansu Fati ou même Éric Garcia, le FC Barcelone est aussi très actif sur le marché de la post-formation. Les dirigeants barcelonais, conscients qu'ils ne sont plus dans une position de force pour enrôler des stars, tentent d'anticiper et d'aller les chercher lorsqu'elles sont encore jeunes et donc assez abordables. On l'a vu avec Pedri, Ronald Araujo et Pablo Torre, qui rejoindra le Barça cet été.

Mais cet hiver, les Barcelonais ont frappé un joli coup qui est passé inaperçu. L'écurie présidée par Joan Laporta a, en plus des quatre recrues pour l'équipe première qui cartonnent déjà, enrôlé Fabio Blanco, jeune prodige espagnol qui évoluait à l'Eintracht Francfort, après avoir été formé à Valence. Un petit chèque d'un demi-million d'euros, qui risque d'être très vite rentabilisé...

Un joueur offensif complet

Ce week-end, l'ailier qui vient de fêter ses 18 ans s'est offert un doublé face à Cornellà, permettant à l'équipe de Sergi Barjuan de s'imposer. Aligné sur le côté droit de l'attaque, le joueur formé du côté de Paterna a ainsi livré sa meilleure prestation après cinq premières apparitions un peu hésitantes, affichant en plus de ses buts toutes ses qualités de dribbleur et de joueur différentiel. Joueur plutôt fort physiquement et adroit devant le but, il a ce côté polyvalent qui peut rendre bien des services à un Xavi qui adore ce type de profil, à l'image de Ferran Torres, autre produit de Valence.

Mais au-delà de ce match, du côté du Barça on est convaincu qu'on a là un futur joueur pour l'équipe première, et de l'autre côté des Pyrénées, la cote de l'international U18 était déjà très élevée lorsqu'il était à Valence, avant de partir en Allemagne en été. Son arrivée d'ailleurs était considérée comme un mouvement stratégique majeur pour le club catalan, puisque là aussi, d'autres clubs comme le Real Madrid voulaient l'attirer dans leurs rangs. Nul doute que Xavi suit et va suivre son évolution de très près...