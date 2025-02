LdC : porté par un grand Mbappé, le Real Madrid humilie Manchester City et file en 1/8e de finale

Huit jours après s’être affrontés du côté de l’Etihad Stadium, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient ce mercredi soir du côté de l’Estadio Santiago Bernabeu pour les barrages retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Fort de son avantage 3-2 glané en Angleterre au match aller, le Real Madrid se présentait en confiance et alignait un 4-3-3 avec une charnière Raul Asencio - Antonio Rüdiger et Federico Valverde comme latéral droit. Devant, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé et Vinicius Junior prenaient place avec Jude Bellingham un cran plus bas. De son côté, Manchester City s’établissait en 4-2-3-1 avec les recrues Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez et Omar Marmoush sur le terrain. Touché, Erling Haaland commençait le match en tant que remplaçant.

Et ce match débutait très fort pour le Real Madrid. Sur une longue ouverture plein axe de Raul Asencio, Kylian Mbappé contrôlait dans le dos de la défense avant de remarquer qu’Ederson Moraes était avancé. D’un joli piqué, l’attaquant français enfonçait le clou et permettait aux Merengues de démarrer le match de la meilleure des manières (1-0, 4e). Vite sonné, Manchester City voyait les ennuis s’accumuler et John Stones sortait blessé au profit de Nathan Aké (8e). Manchester City était en souffrance et le Real Madrid en profitait pour appuyer via Vinicius Junior dont le centre dangereux pour Kylian Mbappé était repoussé de justesse par Ruben Dias (14e) ou sur ce corner dévié par Jude Bellingham qui ne trouvait pas le cadre (15e). Un manque d’efficacité qui touchait aussi Federico Valverde dont le tir dévié par Phil Foden passait juste à côté du but mancunien (21e).

La soirée de Mbappé

Acculé, Manchester City pouvait compter sur son gardien pour réaliser un bel arrêt devant Kylian Mbappé qui avait tenté un nouveau lob (29e). Pour autant, l’attaquant français n’avait pas dit son dernier mot. Côté droit, Vinicius Junior déboulait et trouvait dans la surface Rodrygo qui remisait sur la gauche de la surface. Kylian Mbappé se jouait alors de Josko Gvardiol d’un sublime crochet avant d’ajuster le gardien (2-0, 33e). Devant désormais marquer trois buts pour se qualifier, Manchester City était dos au mur. D’une percée sur la gauche de la surface, Omar Marmoush tentait de se révolter, mais Raul Asencio le renvoyait à ses gammes d’une intervention autoritaire (36e). Mis à part ce carton jaune de Jude Bellingham qui le suspend pour un huitième de finale aller (38e), ce premier acte était parfait pour le Real Madrid.

Après la pause, les Merengues n’ont pas baissé le pied et Rodrygo d’une frappe repoussée par Ederson Moraes (53e) et Federico Valverde sur un centre dangereux (54e) maintenaient la tension. Kylian Mbappé passait même proche du triplé sur un centre au cordeau de Federico Valverde qu’il déviait à gauche du but mancunien (57e). Finalement, ce n’était que partie remise. L’Uruguayen trouvait de nouveau Kylian Mbappé, mais cette fois devant la surface côté droit. L’attaquant madrilène se jouait de Phil Foden avant de conclure d’un tir croisé (3-0, 61e). Un véritable cauchemar pour Manchester City qui ne faisait que retarder l’inévitable. Vinicius Junior était proche de marquer lui aussi, mais sa frappe ne trouvait pas la lucarne gauche (73e) puis quelques secondes plus tard son tir enroulé était repoussé par Ederson Moraes (74e). Les Merengues allaient finalement gérer par la suite mais dans les dernières secondes un coup franc d’Omar Marmoush touchait la barre avant que Nico Gonzalez conclut dans le but vide (3-1, 90e +2). Avec cette victoire 3-1 qui donne un cinglant 6-3 en cumulé contre Manchester City, le Real Madrid se qualifie en 1/8e de finale et affrontera soit son rival de l’Atlético de Madrid soit les Allemands du Bayer Leverkusen.