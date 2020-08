Benfica - Porto : les compositions sont tombées

La Coupe du Portugal offre un duel entre les deux grands clubs du pays. D'un côté Benfica et de l'autre le FC Porto. Les Lisboétes se présentent dans un 4-4-2 avec Odisseas Vlachodimos dans les cages. Le gardien grec est devancé par André Almeida, Ruben Dias, Jardel et Nuno Tavares. Le double pivot est constitué de Julian Weigl et Gabriel. Associé à Chiquino en pointe Haris Seferovic est soutenu par Pizzi et Franco Cervi.

De son côté, le FC Porto s'organise dans un 4-3-3 classique avec Diogo Costa comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Wilson Manafà, Pepe, Chancel Mbemba et Alex Telles. Aligné en sentinelle, Danilo Pereira est accompagné dans l'entrejeu par Otàvio et Matheus Uribe. Enfin, le trio d'attaque est composé de Jesus Corona, Moussa Marega et Luis Diaz.

Les compositions :

Benfica : Vlachodimos - Almeida, Dias, Jardel, Tavares - Weigl, Gabriel - Pizzi, Cervi - Seferovic, Chiquinho

FC Porto : Costa - Manafà, Pepe, Mbemba, Telles - Otàvio, Danilo, Uribe - Corona, Marega, Diaz