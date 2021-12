Qatar-Algérie : les compositions officielles

Deuxième demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021 : le Qatar reçoit l'Algérie à Al Thumama Stadium pour un billet en finale. Les Fennecs sont en pleine confiance après avoir éliminés aux tirs au but le Maroc au tour précédent, tandis que le pays-hôte sort d'un succès étincelant contre la Jordanie. Les deux nations pourront d'ailleurs compter sur leur public, puisque la rencontre devrait se disputer à guichets fermés.

Concernant les compositions, l'ex-international Madjid Bougherra aligne son 4-2-3-1 habituel avec Raïs M'Bolhi dans les buts. Djamel Benlamri et Abdelkader Bedrane forment la charnière centrale avec Houcine Benayada et Ilyes Chetti sur les couloirs. Devant le double pivot Zakaria Draoui-Sofiane Bendebka Yacine Brahimi mènera le jeu derrière Baghdad Bounedjah tandis que Tayeb Meziani et Youcef Belaïli occuperont les ailes. Du côté d'Al-Annabi, l'Espagnol Félix Sánchez Bas propose un 3-5-2. Saad Al Sheeb garde les buts qataris, derrière la défense Bassam Al Rawi-Boualem Khoukhi-Abdelkarim Hassan. Les pistons Ismail Mohammad et Ahmed Homam accompagnent Hassan Al Haydos, Karim Boudiaf et Abdulaziz Hatim au milieu de terrain. Enfin, la doublette offensive est composée d'Ali Almoez et Akram Afif.

Suivez ce match sur notre live commenté

Les compositions des deux équipes :

Qatar : Al Sheeb - Al Rawi, Khoukhi, Hassan - Mohammad, Al Haydos, Boudiaf, Hatim, Homam - Almoez, Afif

Algérie : M'Bolhi - Banayada, Bedrane, Benlamri, Chetti - Draoui, Bendebka - Meziani, Brahimi, Belaïli - Bounedjah