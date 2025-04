Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique lance le choc contre Arsenal

Paris est face à son destin. Cinq ans après sa première et dernière finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich à Lisbonne, le PSG a l’occasion d’écrire son histoire et d’en disputer une nouvelle. Qualifiés dans la douleur aux dépens d’Aston Villa mercredi (3-2, 4-5 scores cumulés), les hommes de Luis Enrique devront pour ça se débarrasser d’Arsenal, bourreau du Real Madrid et qu’ils connaissent assez bien pour l’avoir affronté lors de la phase de Ligue de C1 en octobre. C’était une autre temporalité, deux équipes différentes, et à l’époque, les Gunners s’étaient imposés on ne peut plus logiquement face à des Parisiens dos au mur (2-0).

La suite après cette publicité

Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis ce 1er octobre 2024. Luis Enrique a su mettre sur pied un véritable collectif, faire émerger des individualités comme Désiré Doué, Pacho, Joao Neves ou Khvicha Kvaratskhelia pour ne citer qu’eux, transformer Ousmane Dembélé en un véritable animal à sang glacé devant le but, et élever le PSG au rang des grands candidats à la victoire finale en C1. Aujourd’hui, Luis Enrique a plus que jamais foi en son équipe, et à l’aube de ce rendez-vous continental face aux Gunners, l’Asturien a publiquement exprimé sa confiance.

Luis Enrique aborde cette nouvelle demi-finale avec confiance

«L’objectif n’est pas encore atteint. Depuis notre arrivée, l’objectif, c’est de faire l’histoire, a répété Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse, à la veille de recevoir Le Havre en Ligue 1 (samedi, 17h). Pour l’écrire, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous. On va tout donner pour atteindre ce résultat. Ce qui compte pour moi, c’est le chemin pour atteindre cet objectif et ça dépend de nous», a-t-il ajouté, avant d’être relancé sur son futur adversaire, Arsenal.

La suite après cette publicité

«Si c’est un avantage d’avoir affronté deux clubs anglais (Liverpool et Aston Villa) pour affronter Arsenal ? Ce n’est ni un avantage, ni un inconvénient. Il peut y avoir un modèle commun dans les équipes anglaises. On a déjà joué Arsenal en début de saison. On sait qui on doit éliminer. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Elle a une très belle évolution avec Arteta, elle est très performante. (…) L’un des atouts de mon équipe est cette capacité d’être compétitif peu importe l’adversaire. J’ai une confiance totale en l’équipe, peu importe le joueur choisi.» Et ses joueurs sont aussi tous derrière lui.

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une ouverture du score signée Dembélé contre Le Havre pourrait vous rapporter jusqu’à 365€.