OM-PSG : Luis Enrique est satisfait du match

Ce dimanche soir, l’OM a été dominé lors du Classique face au PSG. Très vite pris à la gorge avec l’ouverture du score de Joao Neves, le club phocéen a été battu et a sombré suite à l’expulsion d’Amine Harit peu avant la demi-heure du jeu. Concédant deux autres buts à la suite de cette action, l’OM a coulé et le PSG s’est offert un Classique assez spécial. Pour autant, Luis Enrique, le coach parisien, a fait part de sa joie au terme de la rencontre au micro de DAZN :

«Le bilan est très positif, il ne pourrait pas en être autrement en gagnant un Classique 3-0. On a très bien débuté dès la première minute contre un adversaire qui jouait bien, on a tenu la pression, on a eu plusieurs occasions nettes. Avec l’expulsion, le match a changé, c’était plus verrouillé et plus dur aussi pour l’adversaire mais on a continué à travailler. En deuxième période, ça a été plus tranquille, on aurait pu encore marquer plus. On dédie cette victoire aux supporteurs, on sait que c’est important pour eux, ça l’est pour nous aussi. Le plus important dans ce genre de matchs, c’est de gérer l’émotion. On joue toujours de la même manière. Cela dépend juste du positionnement de l’adversaire, on travaille ça avant. On veut avoir le ballon, le garder. Mais c’est la même chose, l’idée c’est de ne pas changer.»