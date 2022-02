Ligue Europa : le calendrier de l'OL et Monaco

Qualifié directement pour les 8e de finale de Ligue Europa après avoir terminé en tête de son groupe, l'Olympique Lyonnais n'a pas hérité d'un tirage clément et affrontera le FC Porto. Le match aller aura lieu à l'Estádio do Dragão de Porto, le 9 mars à 18h45, soit le même jour que le match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le match retour se déroulera au Groupama Stadium, le 17 mars à 18h45 ou 21h.

Également en tête de son groupe lors des phases de poules, l'AS Monaco a eu un tirage plus simple et affrontera l'autre club portugais de Braga. Le match aller sera à l'Estadio Municipal de Braga, le 10 mars prochain avant un retour prévu pour le 17 mars, au Stade Louis-II. Retrouvez toutes les affiches des huitièmes de finale de Ligue Europa, juste ici.