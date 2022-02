Ligue Europa : suivez en direct le tirage au sort des 8es de finale !

Les barrages (ou 16es de finale) de la Ligue Europa se sont terminés hier avec les qualifications pêle-mêle des Rangers, du Betis, du RB Leipzig, mais surtout du nouveau grand favori de cette compétition, le FC Barcelone. Troisièmes de leur poule de Ligue des Champions et reversés en C3, les Blaugranas sont allés faire un gros coup sur la pelouse de Naples en l'emportant 4-2 et obtenir leur qualification pour le tour suivant.

Si c'est une bonne nouvelle pour les Catalans, ça l'est moins pour les clubs français. Sortis brillamment 1ers de leur groupe lors du tour précédent à l'automne, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont obtenu le statut de tête de série, ce qui n'est pas le cas pour les équipes passées par les barrages, comme... le Barça, l'Atalanta, le RB Leipzig, le FC Porto ou encore le Séville FC ; des équipes habituées à la C1.

Du costaud à prévoir pour l'OL et Monaco

Autant dire que les représentants français risquent de tirer un très gros morceau pour ces 8es de finale, dont le tirage au sort a lieu ce vendredi à 12h en Suisse, dans la ville de Nyon, où siège l'UEFA. Comme souvent à ce stade de la compétition, les représentants d'un même pays ne peuvent pas se jouer (le Bayer ou l'Eintracht avec Leipzig par exemple) durant cette confrontation en aller-retour.

Il y a tout de même à avantage à être tête de série, c'est de recevoir à domicile au match retour. Avant une potentielle finale le 18 mai prochain au stade Ramón-Sánchez-Pizjuán (celui du Séville FC, ndlr), ces 8es de finale se tiendront le 10 mars pour les matchs aller (le 9 mars à 18h45 pour Porto et le Betis pour éviter un doublon avec Braga et le Séville FC), et une semaine plus tard, le 17 mars pour les rencontres retour.

Le tirage au sort des 8es de finale :

Les équipes qualifiées pour les 8es de finale :

Équipes têtes de série :

Etoile Rouge de Belgrade (SRB)

Eintracht Francfort (GER)

Galatasaray (TUR)

Bayer Leverkusen (GER)

Olympique Lyonnais (FRA)

AS Monaco (FRA)

Spartak Moscou (RUS)

West Ham (ANG)

Équipes non classées :