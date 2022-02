Indice UEFA : la France poursuit son sans faute

On avait laissé les clubs français au milieu du mois de décembre sur le podium de l'indice UEFA de cette saison 2021/2022. On les retrouve à la fin de l'hiver avec la même vigueur. Certes, seul l'OM a repris son parcours européen lors de ce 16e de finale de Ligue Europa Conférence (ou de barrages, c'est selon), mais il a signé deux victoires face à Qarabag la semaine dernière (3-1 au Vélodrome) et hier à Bakou (3-0 en Azerbaïdjan).

Cette qualification en 8e de finale permet au club phocéen de poursuivre son aventure et de s'offrir un 8e de finale relativement abordable. C'est aussi synonyme d'un sans faute pour les clubs français. Ça n'arrive pas tous les ans, c'est un euphémisme, mais à l'heure d'aborder les tours à éliminations directs, tous les représentants de l’Hexagone sur la scène continentale sont encore en course cette saison. Seul l'OM est passé de la C3 à la C4 comme unique petit point noir.

La France creuse encore l'écart sur le Portugal

D'après le site Kassiesa.net, qui met à jour l'indice UEFA en temps réel (le site de l'UEFA met plus temps à s'actualiser), la France occupe toujours le 3e rang au classement des nations sur cette saison avec ses 15,416 points, juste derrière l'Angleterre (15,714 points) et les Pays-Bas (15,6). Si les Néerlandais ont toujours toutes leurs équipes qualifiées (5/5 à travers les trois coupes d'Europe), ce n'est plus le cas des Anglais (6/7) puisque Tottenham a été sorti de la C4.

Autre bonne nouvelle, l'Espagne est déjà loin derrière avec 14,142 points et a perdu son premier représentant hier. La Real Sociedad a été éliminée par le RB Leipzig en 16e de finale de Ligue Europa. Respectivement 5e et 6e cette saison, l'Italie (12,857) et l'Allemagne (12,642) sont encore plus reculées, d'autant que les deux nations n'ont déjà plus que 4 clubs sur les 7 au départ.

C'est surtout le Portugal, 8e, qui nous intéresse puisqu'au classement calculé sur les 5 dernières saisons, c'est le principal rival de la France. Les clubs portugais ne sont plus que 4 équipes qualifiées en coupes d'Europe sur les 6 engagées en début de saison. Le pays totalise 10,916 points cette saison et perd du terrain sur la période 2017-2022. La France a désormais presque 6 points d'avance (57,081 contre 51,382) sur son adversaire direct. De bon augure en vue de la réforme des coupes d'Europe (et des strapontins disponibles) qui entre en vigueur en 2024/2025.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 25/02/2022 :

-1. Angleterre 15,714 points (6/7)

-2. Pays-Bas 15,600 points (5/5)

-3. France 15,416 points (6/6)

-4. Espagne 14,142 points (6/7)

-5. Italie 12,857 points (4/7)

-6. Allemagne 12,642 points (4/7)

-7. Portugal 10,916 points (4/6)

-8. Autriche 10,000 points (2/5)

-9. Serbie 9,000 points (2/4)

-10. Suisse 7,750 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 101,355 points

-2. Espagne 91,855 points

-3. Italie 74,045 points

-4. Allemagne 71,641 points

-5. France 57,081 points

-6. Portugal 51,382 points

-7. Pays-Bas 45,700 points

-8. Autriche 38,400 points

-9. Ecosse 34,900 points

-10. Russie 34,482 points