Qarabağ - OM : les notes du match

Après sa victoire 3-1 au Vélodrome lors du match aller des barrages de C4 face à Qarabag, l'OM se déplaçait donc en Azerbaïdjan pour disputer le match retour. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli décidait d'aligner une équipe pas vraiment remaniée avec notamment la présence de Payet, Guendouzi ou encore Saliba dans le onze. L'attaque était composée de Dieng et Bakambu alors que Mandanda était une nouvelle fois titulaire. Et face à une équipe de Qarabag qui avait causé beaucoup de soucis au match aller, les Marseillais n'ont pas tremblé et se sont facilités la tâche dans cette rencontre. Il ne fallait que douze petites minutes pour voir Pape Gueye ouvrir le score d'une belle frappe qui touchait le poteau avant de finir au fond des filets. Un but qui venait récompenser la bonne entame de match de l'OM. Après avoir subi pendant une vingtaine de minutes lorsque Qarabag poussait pour revenir au score, les coéquipiers de Boubacar Kamara concédaient un drôle de but. L'attaquant Wadji, à la manière de Maradona, marquait de la main ce qui provoquait la colère des Marseillais. Mais avec une VAR qui ne marchait pas l'arbitre avait décidé de valider le but avant de l'annuler après que l'entraîneur azerbaïdjanais conseille au Sénégalais d'avouer son erreur (41e).

Au retour des vestiaires, Qarabag continuait de pousser et il fallait à chaque fois un bon retour de Saliba ou des bonnes interventions de Caleta-Car et Mandanda pour conserver cette courte, mais très précieuse avance au score. Plus le temps s'écoulait, plus Qarabag tentait le tout pour le tout. Et face à une équipe marseillaise assez décevante collectivement, les Azerbaïdjanais ne parvenaient tout de même pas à trouver la faille. Les attaquants, à l'image de Wadji, manquaient toujours de précision dans le dernier geste. Ce qui permettait à l'OM de toujours s'en sortir même sans être très serein. En témoigne les nombreux ballons perdus par les Olympiens et qui ont contraint Mandanda à s'illustrer très souvent dans cette rencontre. Mais, rien ne pouvait arriver à l'OM ce jeudi. Sur l'une des rares occasions en seconde période, Guendouzi faisait le break d'une belle frappe à l'entrée de la surface (77e) avant que Konrad De La Fuente ne plante le troisième en fin de match (90e). Avec ce succès, les hommes de Sampaoli se qualifient pour les huitièmes de finale de C4. Il faudra par contre montrer un visage nettement plus séduisant pour espérer aller loin dans cette compétition, objectif affiché par Longoria depuis quelques semaines.

- L'homme du match : Boubacar Kamara (7) : dans un rôle de sentinelle, l'enfant du club a rendu une copie très aboutie. Rigoureux et précieux dans son placement, il n'a pas hésité à venir se replacer au sein de la défense marseillaise pour soulager ses deux centraux. Auteur d'un premier retour autoritaire (4e) qui a donné la tonalité générale de sa partition, il n'a jamais été inquiété par les offensives adverses. Vigilant pour repousser les quelques dangers au sein de la surface marseillaise (6e, 22e, 60e, 65e), il a entièrement participé à l'équilibre de la formation olympienne. En patron que ce soit balle au pied ou dans sa communication, celui qui sera libre de tout contrat en juin prochain est l'un des grands artisans de ce clean sheet obtenu par les Phocéens.

Qarabağ

Gugeshashvili (3) : le portier de Qarabag n'a pas eu grand chose à faire, mais il a mal démarré son match en n'étant pas très bien placé sur l'ouverture du score de Gueye (12e). Il a bien suivi sur la frappe de Guendouzi déviée par Medina (45e) avant d'être battu par l'ancien d'Arsenal sur la première frappe de l'OM en seconde période (77e). Puni une dernière fois par De la Fuente en fin de match (91e), cela a été un match compliqué pour le gardien géorgien.

Vesovic (3) : le latéral droit monténégrin s'est souvent projeté vers l'avant, sans être très en réussite sur ses centres puisqu'il n'a converti aucune de ses neuf tentatives. Pas toujours bon défensivement, il a également perdu ses duels et rendu 20 fois le ballon aux Marseillais.

Medvedev (5,5) : le capitaine azéri a réalisé un bon match, étant précieux dans les duels aériens. Très propre techniquement, il a réussi 94% de ses passes (8/11 dans le jeu long) et a même tenté sa chance aux buts à deux reprises sans jamais trouver le cadre.

Medina (6) : le défenseur central colombien, tout comme son compère, a réalisé un match très sérieux même s'il a mal débuté la rencontre puisque la frappe de Gueye lui est passé entre les jambes sur l'ouverture du score (12e). Il a ensuite été très solide dans les duels et précieux dans la première relance, avec une très bonne qualité dans le jeu long. Il a été averti au retour des vestiaires (47e).

Bayramov (5) : le latéral gauche azéri a réalisé un match correct, tentant d'aller vers l'avant mais n'étant pas toujours en réussite. Il a cadré son coup franc en puissance côté ouvert mais Mandanda a bien suivi pour ce qui a été l'une des actions les plus chaudes de son équipe (43e). Il a également réalisé un bon centre en retrait pour Ozobic (48e) et tenté plusieurs frappes (3) mais aucune n'a trouvé le cadre.

Garayev (4,5) : le milieu défensif de Qarabag a réalisé un match correct. Très en réussite dans son jeu long (5/5) et dans ses transmissions en générale (4 passes manquées sur 67), il n'a cependant pas assez pesé sur le jeu de son équipe même s'il a tenté de stopper des contre attaque marseillaises (2 fautes). Remplacé par Ibrahimli (81e).

Andrade (5,5) : le milieu portugais, tout comme au match aller, a réalisé un bon match. Il a été précieux défensivement notamment pour couper les contres marseillais (4 fautes, 5 tacles, 3 interceptions) et sur le plan offensif il a réalisé une bonne passe vers l'avant amenant la faute sur Ozobic devant la surface (42e).

Ozobic (6) : le milieu offensif croate a tenté de proposer de nombreux centres (5), comme celui puissant contré en corner (21e) mais il n'en a pas réussi suffisamment (2). Il a également tenté de se projeter vers l'avant comme lorsqu'il a gagné un bon coup franc devant la surface (42e) ou sur le centre en retrait de Bayramov (48e). Souvent bien positionné aux abords de la surface marseillaise, il a reçu un carton jaune dans la cohue qui a suivi le but de la main de Wadji (36e) et a été remplacé par Sheidaev (53e) .

Kady (5,5) : l'ailier brésilien a encore une fois été l'un des meilleurs joueurs de son équipe, notamment en première période. Il a été souvent présent dans les coups offensifs de Qarabag, comme lorsqu'il décalait Ozobic dans l'axe (22e), ou avec son centre en une touche (25e) et sa frappe de loin pas cadrée (41e). Il a été averti pour une faute sur Rongier après une perte de balle (56e).

Wadji (3) : le match de l'attaquant sénégalais a notamment été marqué par une action. Sur un centre puissant de Zoubir il a inscrit un but d'un smatch de la main que l'arbitre n'a pas vu, ce qui a provoqué la colère des Marseillais (34e), avant que le but soit refusé après plusieurs minutes de confusion et d'altercation (37e). Au final, il n'a touché que 15 ballons, réalisé seulement 4 passes et perdu 7 de ses 8 duels, sa seule frappe est arrivée après l'heure de jeu et n'a pas été cadrée (66e). Remplacé par Akhmedzade (68e).

Zoubir (5) : l'ailier franco-marocain passé par Lens a été moins en vue que lors du match aller, même s'il a été auteur de plusieurs bons centres, comme sur le but de la main (34e) ou pour Kady qui n'a pas pu le reprendre parfaitement (45+2e). Il a cependant perdu trop de duels (10/15 perdus) et bien qu'il n'a pas été en réussite dans ses transmissions (76%) il a tout de même réalisé 4 passes clés. Remplacé par Gurbanly (81e).

OM

- Mandanda (6,5) : le capitaine des Phocéens a vécu un début de rencontre très tranquille. Sérieux dans les airs (8e, 24e), il a rassuré les siens dès les premiers instants en se rendant auteur d'une très belle sortie dans les pieds de Wadji (8e). Battu sur la tête (de la main) de Wadji, très logiquement refusée (34e), le portier marseillais a malgré tout été averti d'un carton jaune, furieux de la non réaction de l'arbitre sur ce but. Impeccable pour repousser le coup franc puissant de Bayramov (44e), il est également présent pour éloigner le danger sur un nouveau centre fuyant de Qarabağ (55e). Inspiré pour détourner la frappe croisée de Sheydaev (71e) puis la tête de ce dernier (76e), le numéro 30 de l'OM a tout bien fait. Un match appliqué pour le joker de luxe de Jorge Sampaoli dans les buts marseillais.

- Peres (3) : l'ancien latéral de Santos a vécu une soirée particulièrement délicate au Tofiq Bahramov de Bakou. Peu inspiré offensivement, il a surtout été régulièrement mis en difficulté face à Kady au cours du premier acte. Très souvent pris dans son couloir gauche, le Brésilien peut ainsi remercier ses deux centraux, vigilants pour repousser les centres venus de son côté. Toujours aussi fragile au retour des vestiaires, il commet une faute occasionnant un coup franc très dangereux mais finalement repoussé par le mur (63e). Match très décevant pour le natif de São Caetano do Sul.

- Caleta-Car (5,5) : positionné dans l'axe de la défense marseillaise, le Croate s'est appliqué d'entrée pour permettre aux siens de ne jamais douter dans cette rencontre. Auteur d'un précieux retour pour empêcher Ozobic d'inquiéter Mandanda (23e), le numéro 15 de l'OM s'est malgré tout fait une légère frayeur sur cette remise de la tête approximative vers Mandanda (33e) avant d'être averti pour une intervention à retardement sur le même Ozobic (43e). Auteur d'un magnifique tacle glissé sur la frappe d'Ozobic au retour des vestiaires (49e), il a dans l'ensemble parfaitement tenu son rang pour permettre à Mandanda de conserver sa cage inviolée. Mission accomplie.

- Saliba (6,5) : le défenseur olympien prêté par les Gunners a vécu une entame de rencontre relativement tranquille avant de finalement voir les locaux pousser et poser des difficultés à l'arrière-garde phocéenne. Autoritaire et vigilant pour repousser les quelques dangers de Qarabağ (26e, 33, 65e, 74e), l'ancien Stéphanois n'a cependant jamais vacillé malgré les ardeurs offensives de Qarabağ. Coupable d'une relance douteuse en début de seconde période, il se rattrape parfaitement en faisant parler sa vitesse (50e). Imprenable dans les airs et très proche de son adversaire direct, la principale satisfaction du dernier mercato olympien a encore montré tout l'étendue de son talent, à seulement 20 ans.

- Rongier (5,5) : dans un rôle hybride de latéral droit en phase défensive et de milieu en phase offensive, l'ancien Nantais a une nouvelle fois fait preuve d'un gros volume de jeu. Non avare d'effort, le Marseillais a constamment travaillé pour maintenir l'équilibre du système choisi par Jorge Sampaoli. Appliqué dans son couloir droit (31e), il a également su orienter le jeu pour permettre aux siens de se donner un peu d'air, notamment face à la pression mise par Qarabağ après l'ouverture du score. Pris sur le débordement de Zoubir menant à l'égalisation finalement refusée (34e), il a globalement bien géré la pression mise par les locaux même si ce positionnement, inédit et peu naturel, l'a parfois mis en difficulté.

- Kamara (7) : voir ci-dessus.

- Guendouzi (6) : performant ces dernières semaines avec les Marseillais, le milieu prêté par Arsenal a réalisé un premier acte très sérieux, sans véritable étincelle pour autant. Appliqué défensivement, notamment après l'ouverture du score des siens, pour faire face aux assauts de Qarabağ, l'ancien Merlu s'est une nouvelle fois montré précieux dans l'impact physique et sa constante disponibilité pour ses partenaires. Auteur d'une tête cadrée juste avant la pause (45+1e), il n'a jamais véritablement pesé offensivement avant finalement de profiter d'un décalage de Payet pour corser l'addition d'une belle frappe (77e). Tout proche de s'offrir un doublé dans les derniers instants, il bute cependant sur Gugeshashvili (89e). Une prestation sérieuse ponctuée d'un but.

- Gueye (6) : aligné aux côtés de Guendouzi, le milieu sénégalais de l'OM s'est rapidement illustré dans cette rencontre en ouvrant le score avant même la fin du premier quart d'heure (12e). Solide dans l'entrejeu, il a parfaitement transformé l'offrande de Payet pour tromper, à l'aide du poteau, la vigilance du portier de Qarabağ et ainsi signer son premier but en Coupe d'Europe. Présent dans le duel, bien que chahuté par la volonté des hommes de Gourban Gourbanov de revenir dans cette rencontre, l'ancien joueur du HAC a globalement permis aux siens de rester compact et équilibré défensivement. Une rigueur et une concentration de tous les instants à souligner. Remplacé par Lirola (83e)

- Dieng (3,5) : ailier droit à l'occasion de ce seizième de finale retour, le Sénégalais a connu une première période très difficile. Très peu trouvé par ses partenaires, regroupés dans leur camp et décidés à opérer en contre-attaque, il n'a jamais pesé dans les débats au cours du premier acte, hormis cette reprise de volée du gauche totalement manquée (10e). Plus en vue à la reprise, ses capacités de percussion sur le côté droit ont notamment permis aux Marseillais de se remontrer quelque peu sur le but azéri. Insuffisant tout de même et une prestation globale qui ne restera pas dans les mémoires. Remplacé par De La Fuente (83e), auteur du troisième but olympien sur un beau service d'Under (90+2e).

- Bakambu (3) : titularisé sur le côté gauche de l'attaque olympienne, le numéro 13 de l'OM a également vécu une rencontre très compliquée. Totalement esseulé, le buteur international congolais (38 sélections, 13 buts) n'a jamais eu l'occasion de se mettre en évidence aux abords de la surface adverse. Utile dans un rôle de premier pressing mais frustré du scénario, il est logiquement averti après un geste d'humeur sur Vesovic (53e). Remplacé par Under (59e), auteur d'une entrée très discrète, à l'instar de ses compères sur le front de l'attaque mais passeur décisif pour De La Fuente dans le temps additionnel (90+2e).

- Payet (6) : positionné à la pointe de l'attaque marseillaise dès l'entame du match, le maître à jouer de l'OM a rapidement dézoné pour se montrer dangereux. Auteur d'un premier coup franc cadré (11e), le détonateur olympien s'est finalement fendu d'un premier éclair pour s'offrir une passe décisive sur l'ouverture du score de Gueye (12e). Plus discret au fil des minutes et subissant la domination relativement stérile de Qarabağ, l'ancien de West Ham s'est alors concentré sur son placement défensif pour permettre aux Olympiens de rester cohérent collectivement. Sans être tranchant, il est encore présent pour décaler Guendouzi et s'offrir une deuxième passe décisive à Bakou (77e). Discret mais décisif. Remplacé par Harit (83e)

