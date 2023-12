ASM : Adi Hütter explique la mise à l’écart de Wissam Ben Yedder

Auteur de 6 réalisations en 15 journées de Ligue 1, Wissam Ben Yedder est bien loin de ses standards. Visé en début de saison pour une affaire extra-sportive délicate, l’attaquant français (19 capes, 3 buts) n’est plus l’indéboulonnable buteur que l’AS Monaco a connu. Et ce n’est pas forcément de sa faute, puisqu’il doit souvent se contenter du banc de touche le week-end (5 fois remplaçant sur les 6 dernières journées). Face à l’Olympique Lyonnais, vendredi soir (0-1), Folarin Balogun était une nouvelle fois aligné en pointe. Un choix que ne regrette pas Adi Hütter.

«À Rennes, Folarin n’a pas marqué mais il a travaillé beaucoup pour l’équipe et a été très bon. Ce soir, il n’a pas eu de chance. Quand Wissam est entré, on a joué à deux attaquants. Donc ce n’est pas une question de comparaison entre eux. Le seul problème, c’est qu’on doit marquer. Et que cette défaite est très dure à encaisser», raconte l’entraîneur de l’ASM. «J’avais eu la réflexion de démarrer à deux ou non devant, c’est souvent le dilemme. Mais nous avons eu de bonnes phases encore une fois avec Folarin sur le terrain, notamment avec Maghnes dans l’entrejeu. Ensuite on a fait rentrer Wissam. On a souvent été dans la surface lyonnaise, mais cela n’a pas suffi malheureusement.» En manque de temps de jeu, Wissam Ben Yedder est surtout en fin de contrat l’été prochain.