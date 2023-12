Monaco - OL : les notes du match

En ouverture de la 16e journée de Ligue 1, une rencontre tant alléchante qu’intrigante nous était offerte. En déplacement sur la pelouse d’un Monaco impressionnant depuis le début de saison, l’OL avait à cœur de confirmer son regain de forme après un succès brillant à domicile contre Toulouse (3-0). Pour ce faire, Pierre Sage, dont les débuts plaisent beaucoup entre Rhône et Saône, a aligné le même onze que face au Téfécé avec un trio d’attaque Cherki-Nuamah-Lacazette qui a retrouvé des couleurs au Groupama Stadium avec un triplé du dernier cité. Du côté monégasque, Hütter faisait un choix fort en alignant Maghnes Akliouche à la place de Wissam Ben Yedder. Dès les premiers instants de la rencontre, les Gones ont démarré avec le couteau entre les dents. Alors qu’Ernest Nuamah se mettait en lumière avec un centre dangereux (9e), l’ailier ghanéen a cru ouvrir le score mais ce dernier a finalement été signalé en position de hors-jeu sur la passe de Rayan Cherki (14e). Les Monégasques sont alors revenus dans la partie dans l’intensité et se sont procurés leurs premières occasions. Les coéquipiers de Folarin Balogun ont fini fort et l’ancien Rémois s’est illustré en faisant briller Lopes puis en ne cadrant pas sa tête (37e, 38e). Impérial dans ses buts, Anthony Lopes a été impeccable sur la tentative dangereuse d’Akliouche (41e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 30 16 10 9 3 4 31 21 16 Lyon 13 16 -12 3 4 9 15 27

Au retour des vestiaires, le rapport de force est resté le même avec des joueurs de la Principauté plus incisifs. Tandis que Rayan Cherki a essayé de créer quelques brèches dans la défense asémiste, Mohamed Camara a allumé la première mèche de la rencontre en armant une frappe puissante qui est allé heurter le poteau gauche de Lopes (53e). Et alors qu’Alexandre Lacazette a tenté sa chance de loin (54e), Monaco a remis le couvert en se montrant agressif aux abords de la surface rhodanienne. Folarin Balogun s’est encore montré trop peu précis (66e, 68e). La puissance de Youssouf Fofana n’a pas permis à Monaco d’ouvrir le score. Et face à toutes ces actions vendangées par manque de subtilité ou d’aplomb, Lyon a repris espoir. Malgré les sorties sur blessure d’Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico, les Gones ont gardé espoir et leur résilience a porté ses fruits. Au terme d’un joli mouvement en une touche de balle initié par Ainsley Maitland-Niles, ce dernier a servi Jeffinho au point de penalty. L’ailier brésilien n’a pas tremblé et a donné l’avantage aux Lyonnais d’une belle frappe du droit au meilleur des moments (0-1, 86e). Et au terme de six minutes de temps additionnel suffocantes, les ouailles de Pierre Sage avaient alors assuré l’essentiel en s’octroyant les trois points à Louis-II malgré une deuxième période décevante. Un troisième succès cette saison qui leur permet de grimper à la seizième place et de sortir de cette inconfortable place de lanterne rouge de Ligue 1. Avec ce revers, Monaco reste troisième et manque l’occasion de grimper à la deuxième place provisoirement.

L’homme du match

Caqueret (7,5) : l’Olympique Lyonnais a retrouvé le Maxence Caqueret des grands soirs. Sur la pelouse du Stade Louis II, il a été le maître à jouer du milieu de terrain en cherchant, dès qu’il le pouvait, à casser les lignes adverses pour trouver ses partenaires offensifs. Le Lyonnais a également fait preuve d’une belle maîtrise technique pour ressortir des ballons importers, ainsi qu’un gros travail défensif dans le temps faible lyonnais, avec 10 ballons récupérés. Son match a bien été récompensé, puisqu’il est impliqué sur l’ouverture du score lyonnaise.

AS Monaco

- Köhn (4,5) : se distinguant par un jeu au pied long et précis, le portier suisse n’a pas eu besoin de forcer son talent en première période. Peu inquiété lors du premier acte, il a tout de même eu une petite frayeur sur le but de Nuamah, refusé pour hors-jeu (14e). Outre cette frappe cadrée de Lacazette et captée avec aisance (55e), il n’a pas non plus eu besoin de s’employer pendant la grande majorité de la seconde période. Sur le but de Jeffinho, il n’a rien à se reprocher…

- Singo (4,5) : à l’image de son geste acrobatique pour annihiler une action de but rhodanienne (8e), l’Ivoirien a été précieux à l’ASM grâce à ses interventions dans le bon timing au cours du premier acte. Confronté à Cherki, le défenseur monégasque a usé de sa pointe de vitesse et de ses qualités techniques pour maîtriser les mouvements de son adversaire dans sa zone, même si son excès d’engagement sur Nuamah lui a valu un avertissement (29e). Lâche dans son marquage sur Jeffinho, il n’est pas exempt de tout reproche sur le but du Brésilien.

- Zakaria (5) : loin d’évoluer dans une position qu’il affectionne, l’Helvète s’est néanmoins signalé par une belle prise de risque et des ressorties de balle jusqu’aux avant-postes en alliant finesse et puissance. Défensivement, il a tenu son rang dans cette défense tripartite pour compenser l’absence de Maripan. Sa position haute sur le terrain en phase offensive lui a permis de récupérer le ballon plus rapidement. Mais à l’image du reste de sa défense, il se fait surprendre sur une contre-attaque rhodanienne rudement menée. Trop tendre sur Kadewere, il laisse le loisir à son adversaire de distiller un bon centre en direction de Jeffinho.

- Salisu (4,5) : pour sa deuxième titularisation de la saison, le Ghanéen a mis un peu de temps à rentrer dans son match. Il faut dire que les coups de rein et les accélérations incessantes de Nuamah lui ont donné le tournis. Obligé de défendre à reculons devant le Lyonnais, l’ex-joueur de Southampton s’est bien repris en montrant une certaine rigueur dans son placement pour ne pas être pris à défaut par son adversaire direct. Moins inquiété en seconde période, il a, lui aussi, contribué à l’animation offensive (118 ballons touchés). Incapable de revenir à temps pour suppléer Zakaria, son manque de concentration lui a coûté cher en fin de partie.

- Diatta (4,5) : dans un rôle de piston droit, le Sénégalais a laissé de nombreux espaces à Cherki dans son dos. Heureusement pour lui, il pouvait compter sur Singo dans un rôle de second couteau. Offensivement, il a régulièrement manqué de précision dans la zone de vérité adverse, que ce soit à la frappe à l’image de sa reprise manquée sur un ballon repoussé par Lopes (13e) ou sur ses tentatives de centre (20e, 47e). Du mieux en seconde période où ses replis défensifs ont davantage soulagé le trio défensif asémiste. Offensivement, il a constamment apporté le danger dans son couloir, posant de nombreuses difficultés aux Lyonnais dans la gestion de ses déplacements.

- Fofana (5) : impérial à Rennes en dépit de ce pénalty concédé en fin de partie, le capitaine de l’ASM a livré une prestation en deçà de son standing en première période. S’il a été généreux dans les efforts et s’est bien battu pour apporter son aide à sa défense, il a été bousculé au milieu de terrain par des Lyonnais solidaires et impliqués. Face à des Lyonnais moins rigoureux à la récupération, il a apporté plus de stabilité au milieu monégasque tout en servant de lien entre sa défense et l’attaque. Plus haut sur le terrain, il est parvenu à se créer plusieurs occasions franches sans pour autant trouver la cible (58e, 76e).

- Camara (4,5) : reconduit au milieu de terrain pour la troisième fois de suite, le Malien a livré une prestation à deux visages. À l’image de son partenaire dans l’entrejeu, le Monégasque a beaucoup couru après le ballon et a eu, outre dans les duels aériens, un impact neutre à la récupération. Peu impliqué dans la construction du jeu, la maîtrise technique lui a manqué lors des 45 premières minutes. Toutefois, il a été propre dans ses transmissions. Auteur d’une bonne entame de seconde période, on l’a vu régulièrement tenter sa chance pour essayer de débloquer la partie, à l’instar de sa frappe lointaine trouve l’extérieur du poteau de Lopes (52e). Remplacé par Edan Diop (70e), inspiré dans l’orientation du jeu.

- Jakobs (4,5) : désormais solidement installé dans le couloir gauche depuis la blessure d’Henrique, le Ghanéen a essayé de donner de l’air à son équipe sur quelques percées ballon au pied, sans véritablement se montrer dangereux. Plutôt timide en première période, il s’est montré bien plus volontaire et présent aux avant-postes afin de combiner dans le petit périmètre avec ses offensifs. Défensivement, il s’est contenté de s’acquitter de ses tâches sans trop de difficulté tant Nuamah a disparu de la circulation au cours des 45 dernières minutes. Devancé par Kadewere, il assiste avec impuissance au but de Jeffinho. Remplacé par Kassoum Ouattara (87e).

- Minamino (4,5) : positionné en retrait de Balogun, le Japonais a fait preuve d’une belle débauche d’énergie pour sortir du trafic et proposer des solutions à ses partenaires dans le cœur du jeu. Profitant des espaces laissés entre les lignes par les Lyonnais, il n’a toutefois pas été en réussite à l’approche de la zone de vérité. À plusieurs reprises, il n’a pas fait le bon choix ou s’est signalé par un manque de justesse dans la dernière passe. Plus adroit dans sa conduite de balle au retour des vestiaires, il a été capable de créer des différences sur le terrain, obligeant les Gones à le freiner de manière illicite.

- Akliouche (4,5) : aligné en l’absence de Golovin, suspendu, la pépite asémiste retrouvait le onze de départ de Hütter. Capable de résister dans les duels, il a été juste dans ses remises (37e). Jouant les coups à fond, il n’a pas hésité à prendre sa chance dès qu’il en avait l’opportunité, à l’image de sa frappe à ras de terre à l’entrée de la surface détournée par Lopes (41e). Plus influent à la création, au retour des vestiaires, il a été en mesure de créer des décalages intéressants au moyen de déviations astucieuses (50e, 52e). Un match intéressant pour lui. Remplacé par Wissam Ben Yedder (77e). Malgré de bons arguments pour peser dans les débats au cours du dernier quart d’heure, le Français n’a pas su tirer son épingle du jeu.

- Balogun (4) : choisi pour animer l’attaque monégasque au détriment de Ben Yedder, l’Américain a été le premier à allumer la mèche pour son équipe mais la réussite lui a fait défaut. Lancé à la limite du hors-jeu par Minamino, il joue mal le coup face à Lopes (13e). Sur une remise d’Akliouche, il réalise le bon enchaînement mais trouve à nouveau sur sa route le portier rhodanien (37e). Malgré quelques occasions à mettre à son actif en seconde période (66e, 67e), c’est malgré tout sa faillite devant le but qui a encore retenu l’attention…

