OL : l’inattendu retour en force du héros Mama Baldé

L’Olympique Lyonnais a refait le coup. Ces dernières semaines, les Gones ont renversé plusieurs rencontres avant de s’adjuger la victoire. Cela a été le cas face à Toulouse le 15 mars dernier. Mené 2 à 1, après avoir pourtant ouvert le score, Lyon s’était finalement imposé 3 à 2. Idem face à Brest (4-3) et à l’AS Monaco (3-2). Hier soir, ce sont les Dogues qui ont été battus par les troupes de Pierre Sage après avoir été devant au score à plusieurs reprises. Mais les Rhodaniens sont parvenus à s’imposer 4 à 3.

Ils ont pu notamment compter sur leur banc avec les entrées gagnantes d’Ainsley Maitland-Niles, qui a remplacé Nicolas Tagliafico et qui a été impliqué sur le but de Saïd Benrahma (2-1) et celui d’Alexandre Lacazette (3-3). Malick Fofana, lui, a de nouveau marqué après son but face à l’ASM. Sur le but du 2-2, il a été servi par Mama Baldé, lui aussi entré en jeu. Préféré à Gift Orban, l’ancien joueur de Troyes a su répondre aux attentes.

Une entrée qui a tout changé

Lucide, il a pris le meilleur sur Alexsandro avant de servir parfaitement Fofana. Impliqué, il a été récompensé de ses efforts puisqu’il a inscrit de la tête, le but de la victoire 4 à 3 dans les arrêts de jeu (90e+2). Une entrée en jeu réussie pour le joueur de 28 ans, qui avait déjà montré des choses intéressantes face à Lorient le 9 mars dernier. Il avait notamment marqué son premier but sous les couleurs lyonnaises. Avec celui marqué hier soir, cela fait donc deux. Il a aussi délivré 3 assists.

Le tout en 22 apparitions toutes compétitions confondues, mais seulement 4 dans la peau d’un titulaire. Recruté pour être la doublure de Lacazette, Baldé n’a pas vraiment réussi à s’imposer lors de la première partie de saison, compliquée pour tout le monde à l’OL. Lors du mercato d’hiver, certaines rumeurs ont fait état d’un possible départ. Mais Baldé, qui a joué la CAN, est resté et a dû composer avec la concurrence de Gift Orban. Mis au placard, il n’a pas lâché et a su trouver sa place.

L’OL se réjouit pour Baldé

Hier, il a prouvé qu’il pouvait apporter à cette équipe lyonnaise. Ravi, il a avoué après la rencontre : *« ce centre, je l’avais senti. J’avais parlé avec Clinton (Mata). Il a bien déposé le ballon, après, il fallait faire le geste et je l’ai réussi. Je suis content pour l’équipe et pour moi, car je travaille tous les jours pour ça. On n’a jamais lâché, on s’est battu pour cette victoire. Tout le monde était concerné. Même à 3-2 pour eux, en toute fin de match, on y a cru. Quand on reste solide, voilà ce qui arrive.»

Le buteur et passeur de l’OL a été félicité par son club. Saïd Benrahma a confié : « je suis parti célébrer ce but en courant vers lui, j’étais tellement heureux. Mama a symbolisé la réussite de tous les entrants ». Même constat pour Anthony Lopes : « ça fait un moment que Mama fait de très bonnes rentrées. C’est toujours difficile de ne pas démarrer un match, mais il est focus sur ce qu’il doit faire pour l’équipe. Et il a été récompensé pour son état d’esprit incroyable.» Tout comme l’OL qui prouve match après match qu’impossible n’est pas lyonnais.