Juventus : Adrien Rabiot prolonge son contrat jusqu’en 2024

Fin du suspense. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et c’est désormais officiel. Le milieu de terrain français Adrien Rabiot (28 ans) a prolongé son contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2024. Le club turinois est parvenu à trouver un accord avec l’agent et mère du joueur, Véronique Rabiot, près de Saint Tropez ce weekend. L’international des Bleus a paraphé son nouveau bail mercredi et la Vieille Dame a pu annoncer officiellement que l’ancien joueur du PSG allait rester dans le Piémont, au moins une saison de plus : «Adrien renouvelle jusqu’au 30 juin 2024 et est prêt à vivre plus d’émotions avec le maillot noir et blanc. 177 apparitions, 17 buts marqués et trois trophées remportés (un Scudetto, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie) : c’est le butin accumulé jusqu’ici, voué à s’enrichir encore.», est-il écrit dans le communique officiel publié sur le site du club.

Le feuilleton pour la prolongation d’Adrien Rabiot est donc (enfin) terminé. La Juve a obtenu le oui définitif du Français pour le renouvellement de son bail, dont la fin était prévue au 30 juin 2023. Les négociations ont duré très longtemps, pendant de longs mois, mais un accord a bel et bien été trouvé. Le milieu de terrain de 28 ans, qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière (8 buts, 4 passes décisives en 32 rencontres de Serie A), restera à Turin au moins jusqu’à l’année prochaine. Les appels du pied de Manchester United ces derniers jours n’auront pas suffit à faire changer d’avis le natif de Saint-Maurice.

Un salaire de 7 millions d’euros

In extremis, il y a eu plusieurs tentatives de la direction de Manchester United, qui après avoir été très proche de signer Adrien Rabiot l’an dernier, a réessayé en vain. Rien à faire pour les Red Devils, avec le facteur Massimiliano Allegri qui a été décisif. Le maintien fort probable de l’entraîneur italien a été fondamental compte tenu de la progression tonitruante du joueur au cours de la dernière année. Rabiot restera donc à la Juventus avec un rôle taillé sur mesure de leader du milieu turinois la saison prochaine. Dans le même temps, la Juve gagne du temps en confirmant le meilleur joueur de la saison dernière, profitant des avantages fiscaux du décret de croissance pendant une année supplémentaire, en attendant de voir s’ils peuvent également être appliqués pendant encore cinq ans.

Les conditions du nouveau contrat sont d’ores et déjà connues. Le milieu de terrain français a accepté la proposition des Bianconeri pour un salaire de 7 millions d’euros annuels assorti de bonus grimpant le total à 10 millions, soit un peu plus que les précédentes offres proposées par la direction de la Juventus. Toutes les parties sont également tombées d’accord pour renégocier dans six mois pour une nouvelle extension, si la situation reste aussi bonne et l’entente toujours cordiale. L’aventure continue donc pour Adrien Rabiot qui gagne en stabilité, en maturité et surtout en leadership, puisqu’il devient à ce jour l’un des plus anciens joueurs du vestiaires turinois. Et avec la confirmation de Rabiot, le marché sera également simplifié, avec la nouvelle stratégie qui envisage toujours une tentative pour Sergej Milinkovic-Savic.