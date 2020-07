Real Madrid-Deportivo Alavés : les compositions officielles

Suite et fin de la 35e journée de Liga en Espagne, où le Real Madrid, leader un point devant le FC Barcelone, est en quête d'un succès pour reprendre quatre longueurs d'avance tout en haut du classement. En face, c'est un Deportivo Alavés, qui reste sur 5 défaites de rang en Liga et s'est séparé de son coach, Asier Garitano, il y a cinq jours, qui se présente au stade Alfredo Di Stefano la peur au ventre. Désormais emmené par Juan Ramón López Muñiz, le club basque est 17e et ne compte que trois points de plus que le Real Majorque, premier relégable.

Entre les suspensions et les blessures, Zinedine Zidane doit faire sans Sergio Ramos, Dani Carvajal et Marcelo. C'est donc avec une défense remaniée que le Real débute la rencontre. Courtois garde le but, avec Mendy, Militão, Varane, et Lucas Vazquez devant lui. Casemiro, Kroos et Modric sont quant à eux alignés au milieu, et le trident d'attaque est composé de Rodrygo, Marco Asensio et Karim Benzema. Du côté d'Alavés, Roberto sera dans la cage. Pour le protéger, Navarro, Laguardia, Ely et Marin sont alignés. Fejsa et Camarasa sont postés devant la défense, avec Burke et Edgar Mendez dans les couloirs. Devant, Joselu et Pérez sont élus.

Les compositions officielles

Le XI du Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Eder Militão, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Rodrygo

Le XI du Deportivo Alavés : Roberto - Navarro, Laguardia, Ely, Marin - Burke, Fejsa, Camarasa, Edgar - Lucas Perez, Joselu