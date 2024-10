Rafael Nadal veut devenir président du Real Madrid

Et si le futur président du Real Madrid se nommait… Rafael Nadal ? Le tennisman, qui a annoncé ce jeudi qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison, est un fan inconditionnel du club merengue. Interrogé par El Objetivo de La Sexta, sur la possibilité de le voir dans le monde du football après sa carrière dans les cours de tennis, le natif de Manacor a avoué attendre cette opportunité : « si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience, mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J’aime beaucoup le football et le Real Madrid », a-t-il déclaré dans des propos relayés par As.

Il a également loué le travail de Florentino Pérez, dont il est très proche : « le travail qu’il fait est impressionnant. Dans une situation aussi difficile que celle que les clubs ont traversée, la pandémie, la concurrence avec des clubs qui ont des ressources presque illimitées, avoir l’équipe que le Real Madrid a, avec les jeunes joueurs qu’il a, la gestion économique qu’il a faite pendant ces temps difficiles, ne pouvait pas être mieux fait. Et moi, en tant que madridista, je ne pense pas que j’aurais pu faire mieux, je ne rivaliserais pas parce que, en fin de compte, ce qui me donne du bonheur et je ne serais pas plus heureux d’être président, peut-être en faisant pire que ce que je fais maintenant, mais en l’appréciant. »