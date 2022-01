Fribourg et Hoffenheim à l'affût pour Amadou Mbengue

En début de saison, personne ne connaissait vraiment Amadou Mbengue. Arrivé du FC Melun, ce milieu de terrain sénégalais de 20 ans a profité de la blessure de Sikou Niakaté à Angers pour jouer son premier match en Ligue 1 en octobre dernier (défaite 3-2). Véritable révélation de ces dernières semaines avec le FC Metz, Mbengue est un milieu de terrain défensif capable aussi d'évoluer en défense centrale.

La suite après cette publicité

Avec 7 apparitions en Ligue 1 dont deux titularisations lors des deux derniers matches du club grenat, Mbengue a su se rendre indispensable à Frédéric Antonetti, séduit il est vrai par sa maturité, son jeu en un contre un et sa puissance dans les duels. Une ascension que n'avait pas forcément prévu le FC Metz qui discute avec lui d'un premier contrat pro. Et si la priorité du joueur est de rester en Moselle, les intérêts de Fribourg (qui ont contacté l'entourage du joueur) et d'Hoffenheim (qui a supervisé le joueur contre Reims le week-end dernier) pourraient changer la donne.