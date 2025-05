Mercato : le Stade Brestois se prépare à une grande vague de départs

Le Stade Brestois va mettre fin samedi à un exercice historique. Pour la première fois, le club breton a disputé la Ligue des Champions. C’était même une première tout court sur le continent. L’aventure fut belle puisque la bande d’Eric Roy s’est qualifiée pour les barrages, sortie après deux lourdes défaites (0-3, 0-7) contre le PSG, futur finaliste. Les victoires face à Strum Graz (2-1) et surtout sur la pelouse du RB Salzbourg (4-0) resteront de grands moments, de même que les deux revers 3-0 devant le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette épopée est derrière maintenant et à ranger dans l’armoire à souvenirs. Une autre saison est à préparer.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, le club du ponant ne sait pas encore dans quelle cour il jouera l’an prochain. 8e de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, il peut encore prétendre à une place en Ligue Europa Conférence dans le cas où l’OL, actuellement 7e, serait exclu des compétitions UEFA. Pour cela, il faudra obtenir un meilleur résultat à Nice que Lens, qui reçoit Monaco samedi. Une fois la compétition actée, il risque d’y avoir quelques changements dans l’effectif et un gros point d’interrogation entoure encore et toujours l’avenir d’Eric Roy. La direction veut le prolonger depuis cet hiver déjà mais l’entraîneur en fin de contrat fait patienter tout le monde.

L’optimisme n’est pas de mise pour Roy mais…

«Je ne me projette pas sur le fait que ça puisse être mon dernier match. Ça peut, comme peut-être pas. Pour l’instant, on en est toujours là», répondait-il, énigmatique, vendredi dernier avant la victoire contre le LOSC. D’après Ouest-France, il donnera très prochainement sa réponse mais il agace aussi ses dirigeants, lesquels ont besoin de se projeter. La tendance était plutôt positive puisque Roy a mené des entretiens individuels avec ses joueurs en vue de la saison prochaine et il affirme plancher sur les matchs amicaux de l’été, la préparation de stages. Mais la prolongation n’est pas officialisée et c’est rarement bon signe dans ces circonstances. Son cas est loin d’être le seul à être réglé.

La suite après cette publicité

«Ils sont dix en fin de prêt ou de contrat», lâchait également en conférence de presse celui qui est en train de devenir le plus grand entraîneur du club. Aucun ou presque de ces joueurs ne restera l’an prochain. Les prêtés sans option d’achat (Soumaïla Coulibaly, Ibrahim Salah, Romain Faivre, Abdallah Sima et Edimilson Fernandes) vont repartir. Abdoulaye Ndiaye aussi risque de voir la fin de son aventure en Bretagne, même s’il a donné satisfaction en devenant titulaire sur la seconde partie de saison. Le problème avec le défenseur central de 23 ans, c’est son option d’achat fixée par l’ESTAC à 8 M€. Lui aimerait rester et en a déjà fait part publiquement.

Pereira Lage, Camara et Bizot sur le départ

Difficile d’imaginer le Stade Brestois mettre une telle somme d’argent sur un joueur, et ce malgré les plus de 52 M€ engrangés avec la C1. Mathias Pereira Lage est un autre cas délicat. Joueur majeur depuis son arrivée libre en 2022 d’Angers, le Franco-Portugais est en fin de contrat et va s’en aller comme il est venu, malgré une proposition de prolongation. Autres éléments dont le bail se termine en juin, Jonas Martin, Massadio Haidara et Jordan Amavi ne seront pas gardés non plus. Enfin, on le sait depuis un moment, Mahdi Camara a obtenu un bon de sortie, comme Marco Bizot, à qui il reste un an, pour services rendus. Grégory Lorenzi va probablement devoir aller chercher un nouveau gardien comme chantier principal.

La suite après cette publicité

Encore faut-il avoir des offres sur la table. C’est le même cas pour Pierre Lees-Melous, qui ne sera pas retenu en cas de proposition concrète d’après nos informations. Doté d’un gros salaire, le milieu de terrain sort d’une saison compliquée où il fut longtemps blessé. Mama Baldé pourrait lui aussi quitter le navire après avoir été recruté 4,5 M€ il y a un an mais il n’a pas réussi à performer. Ouest-France dément des rumeurs envoyant l’attaquant du côté de Colombus Crew en MLS. Enfin, l’option d’achat de Ludovic Ajorque a elle été levée dès le début de saison. Il sera toujours Brestois à la rentrée prochaine.