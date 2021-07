Bordeaux : Lopez ne confirme pas pour Stéphane Martin

Après la prise de contrôle des Girondins de Bordeaux par Gérard Lopez, une conférence de presse se tenait au Haillan. Gérard Lopez et Admar Lops étaient donc présents devant les médias. Stéphane Martin, ancien président, adoré des ultras, et annoncé dans le projet de Pascal Rigo, n'est pas - pour l'instant -dans les plans comme l'a expliqué le nouveau patron.

« Je n'ai pas pris de décision pour des rôles particuliers parce que c'est notre premier jour. Je ne sais pas où on aura des besoins, je ne pourrais pas me prononcer sur des noms », a-t-il expliqué sans pour autant développer plus que cela. L'espoir reste donc de mise, mais, de toute façon, beaucoup de choses devraient changer en Aquitaine ces prochains jours.