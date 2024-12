Juventus : la folle soirée de Khéphren Thuram

Quelle soirée pour Khéphren Thuram ! Ce dimanche 29 décembre, le Français a marqué un doublé décisif lors du match nul de la Juventus Turin face à la Fiorentina (2-2), inscrivant au passage ses deux premiers buts depuis son arrivée cet été dans le Piémont. Il a fallu attendre la 20e minute de jeu ce soir, pour voir les compteurs se débloquer entre les deux formations italiennes. Khephren Thuram, qui avait réalisé une belle percée, a enchaîné avec une frappe précise depuis l’intérieur de la surface et a ainsi ouvert le score pour les Bianconeri.

L’ancien Niçois a ensuite inscrit sa seconde réalisation peu après le retour des vestiaires. Teun Koopmeiners a délivré une passe déviée par Danilo Cataldi, permettant à Khéphren Thuram de récupérer le ballon et de tromper David De Gea pour la deuxième fois de la soirée (48e). Au-delà de son doublé, le Français s’est également montré précieux dans le jeu, notamment à la récupération et dans un intéressant travail au milieu du terrain. Avant cette performance, le joueur s’était illustré avec deux passes décisives en championnat, mais n’avait pas encore trouvé le chemin des filets.

Un début de saison réussi avec les Bianconeri

Titulaire presque indiscutable sous Thiago Motta, Thuram, qui a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (1252 minutes), confirme son rôle clé au sein de l’effectif turinois, qu’il a pour rappel rejoint pour 20,6 millions d’euros. Et son nouvel entraîneur ne tarit pas d’éloges sur lui, comme en témoignent ses propos après la rencontre face à l’AC Milan en novembre dernier (0-0) : « il ne cesse de progresser depuis plusieurs semaines. Sa prestation montre qu’il peut devenir un joueur très, très important. Je parle de lui car je connais son éducation et ses valeurs. Je suis certain qu’il aura une carrière fantastique. Depuis son arrivée, il travaille toujours au maximum. C’est nous qui devons parfois le freiner, mais un joueur comme ça, tu veux toujours l’avoir dans ton équipe. »

De son côté, et ce malgré les compliments, Thuram préfère rester humble et lucide. Avant le match face à Lille en Ligue des Champions (1-1), il confiait en conférence de presse : « l’équipe progresse et moi aussi. Je peux davantage porter le ballon, aller de l’avant, tout en gardant l’équilibre de l’équipe. Je suis à l’aise, car j’ai aussi de très bons joueurs autour de moi. » Moins prolifique que son frère Marcus, co-meilleur buteur de Serie A avec 12 buts sous les couleurs de l’Inter, Khéphren se distingue donc à sa manière. Un beau final pour une année 2024 qui aura été chargée pour lui, entre son transfert en Italie et ses premiers pas chez les Bleus. Tâche à lui de continuer sur cette lancée lors de la prochaine année.