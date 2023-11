Qualifs CdM 2026 : le Ghana arrache la victoire contre Madagasacar, le Congo tombe en Zambie

La première journée des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, prévue en Amérique du Nord. On débute par le groupe I avec la grosse nation de ce multiplex et le Ghana, qui avait l’occasion d’imiter les Comores, vainqueures de la Centrafrique plutôt dans l’après-midi. Les Black Stars devaient attendre la 96e minute pour voir l’attaquant de l’Athletic Club Iñaki Williams débloquer la rencontre et offrir le succès aux siens et passer premiers ex aequo.

Dans le groupe du Maroc (E), la Zambie prenait provisoirement la tête du classement après sa victoire face au Congo-Brazzaville dans un match prolifique (4-2), avec notamment un doublé du buteur de Leicester Patson Daka (5e, 90+2e). Enfin, le Liberia et le Malawi croyaient se partager les points à Monrovia. Mais les Lone Stars se faisaient surprendre dans le dernier quart d’heure par les Flammes, qui voyaient Chifundo Mphasi (1-0, 78e), pour rester derrière la Guinée équatoriale, première après sa victoire contre la Namibie.