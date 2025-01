Le plan de Liverpool pour conserver Trent Alexander-Arnold, un cador européen fonce sur Kolo Muani

Liverpool tente tout pour sauver TAA

Le dossier Alexander-Arnold anime toujours l’actualité. Le Real le veut dès janvier mais Liverpool refuse catégoriquement de le lâcher à mi-saison et ne négocie pas avec Madrid. La direction de Reds estime que les 15 M€ proposés par le Real ne sont pas suffisants. Il faudrait au moins 25 M€ pour vendre l’Anglais dès janvier. TAA est trop important dans l’équipe et il faut le conserver pour gagner tous les trophées. Puis secrètement, AS révèle que Liverpool ne perd pas espoir de le prolonger. Cette bataille n’est pas encore perdue. Sa célébration a redonné espoir à la direction et les possibles titres de Premier League et Ligue des champions pourraient finalement le convaincre de rester et de commencer un nouveau cycle dans son club de cœur.

Kolo Muani à du choix

Du côté de l’AC Milan, c’est l’heure du changement. Outre le poste d’entraineur, avec l’arrivée aux manettes de Conceicao à la place de Fonseca, l’effectif pourrait bien subir des modifications. Le nouvel entraineur portugais est un grand adepte du 4-4-2. Dans cette optique, il souhaiterait attirer un buteur susceptible de performer aux coté de Morata. Le profil de Randal Kolo Muani répond à ces critères selon la direction milanaise, qui a décidé de faire une proposition de prêt au PSG selon le Corriere dello Sport. Maintenant, d’autres clubs comme Arsenal, Tottenham, Galatasaray sont intéressés. La balle est dans le camp du français qui a du choix.

Laporta en pleine tempête

En Espagne, c’est le dossier Dani Olmo, finalement pas inscrit sur la liste du Barça, qui fait la une de tous les journaux du pays. L’ensemble de la presse ibérique est d’accord pour dire que ce dossier démontre l’état de crise grave dans laquelle est plongé le Barca. Marca parle de Maison en ruine, Sport évoque une gestion scandaleuse. Prochaine échéance importante du dossier : le 3 janvier. En l’état, même si Dani Olmo ne joue plus au Barça, le club devra quand même continuer de payer son salaire. Un dossier qui tourne en ridicule Joan Laporta et sa direction, vivement critiqués. Les mensonges répétés et les grandes phrases du président catalan fatiguent les supporters de Barcelone. Ses pirouettes ne passent plus et le club se voit plonger dans une grande crise institutionnelle. Une motion de censure est à l’étude par les Socios.