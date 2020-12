OL : la mise au point de Memphis Depay

La suite après cette publicité

15 décembre 2019. Un jour dont Memphis Depay se souviendra toute sa vie. À l'occasion de la réception du Stade Rennais, le Néerlandais s'était gravement blessé. Rapidement, le verdict était tombé : fin de saison pour l'ancien joueur de Manchester United. Un terrible coup sur la tête du capitaine des Gones et de son équipe. Mais après une opération et un gros travail de rééducation, il a pu reprendre officiellement la compétition le 31 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue avant d'enchaîner avec le Final 8 à Lisbonne.

Un an après, le natif de Moordrecht (6 buts en 14 matches cette saison) a tourné la page comme il l'a confié aux médias ce mardi avant la réception de Brest. «Cette année est passée incroyablement vite. C'est assez fou, aujourd'hui, je me rends compte que je peux jouer au foot alors qu'il y a un an ce n'était pas gagné. Je suis très content de pouvoir jouer aujourd'hui. Je suis très reconnaissant que ça se passe ainsi, surtout dans les circonstances de cette année 2020 où beaucoup de gens ont des problèmes, des difficultés à travailler et subvenir aux besoins de leurs familles. Dans ce contexte, je suis simplement très heureux».

Memphis évoque son avenir

Durant cette année 2020 si particulière, Memphis a aussi dû gérer un mercato agité puisque le Barça, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman militait pour sa venue, était intéressé. L'intérêt était d'ailleurs réciproque. Mais finalement, il est resté à l'OL où son contrat court jusqu'en juin 2021. Interrogé en conférence de presse sur le fait que le Barça pense encore et toujours à lui, le Hollandais a simplement répondu : «je ne peux rien vous dire à ce sujet. Aujourd'hui, je suis ici. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais je ne peux pas parler de ça».

En revanche, il a été plus bavard au moment d'évoquer sa prolongation de contrat. «Pour être honnête, nous avons une belle équipe et un bon collectif ici. C'est la chose sur laquelle j'essaye de me concentrer. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je suis un joueur et un capitaine ici. L'important est de gagner des matches et de rester important pour l'équipe. Si je commence à réfléchir au futur, je vais me déconcentrer et perdre mes priorités de vue. Pour l'instant, je pense à 100% à Lyon. Pour le futur, on verra». Affaire à suivre donc...