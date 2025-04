Le Barça explose Trabzonspor et remporte la Youth League

Cette saison 2024/2025 est exceptionnelle pour le FC Barcelone. Alors que l’équipe première reste en lice pour un formidable triplé (Liga-C1, Coupe du Roi) et que les féminines vont jouer la finale de la Ligue des Champions, les jeunes de la Masia sont également au sommet. Cet après-midi, ils disputaient la finale de la Youth League face aux Turcs de Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Qui pour succéder à l’Olympiakos ? Le suspense n’a pas duré. Grâce à un doublé d’Ibrahim Diarra et des réalisations signées Andres Cuenca et Hugo Alba, le Barça a terrassé son adversaire 4-1 (Bican Tibukoğlu a sauvé l’honneur pour les Turcs en fin de match). Grâce à ce troisième succès dans son histoire, le FC Barcelone devient le club le plus titré dans la compétition, devant Chelsea (deux succès).