Real Madrid - Liverpool : les compositions probables

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se terminent ce mercredi soir avec deux nouvelles confrontations dont une qui sent particulièrement le soufre entre le Real Madrid et Liverpool. Alors que les Merengues se sont brillement imposés à Anfield le 22 mars dernier après un début de match assez catastrophique pourtant (2-5), les joueurs de Carlo Ancelotti comptent bien repartir avec la qualification pour la suite de la compétition dans leur antre du Santiago Bernabéu. Depuis le match aller, la Casa Blanca n’a pas vraiment rassuré avec deux rencontres importantes mal négociées à domicile dont un match nul face au voisin de l’Atlético de Madrid (1-1) puis une défaite lors du Clasico contre le rival de toujours du FC Barcelone (0-1).

Malgré cela, le Real Madrid s’avance en favori face aux Reds de Liverpool qui continuent d’être très (trop) irréguliers cette saison pour se rapprocher du top 4 en Angleterre, à l’image du match aller à Anfield durant lequel ils menaient 2 à 0 avant de s’écrouler complètement. Après ce contre coup subi face aux Merengues, les hommes de Jürgen Klopp restent sur deux victoires dont un carton à domicile lors du derby d’Angleterre contre Manchester United (7-0) mais aussi une défaite face à une équipe de Bournemouth pourtant lanterne rouge de Premier League (1-0). Des résultat en dent de scie qui confirment les symptômes d’une équipe pas très en forme actuellement. Et quel pire moment que celui-là pour affronter le tenant du titre toujours prêt à se surpasser dans ce genre de situations ?

Du classique pour les deux équipes

Pour affronter Liverpool, Carlo Ancelotti devrait faire confiance à son équipe de titulaires. L’entraîneur italien n’est pas un adepte du turnover et il pourrait aligner presque la même équipe que lors du Clasico face au FC Barcelone le 2 mars dernier, malgré la défaite ce jour-là, à en croire plusieurs médias espagnols. L’indéboulonnable Thibaut Courtois serait une nouvelle fois aligné dans les cages madrilènes derrière une charnière centrale composée d’Eder Militão et Antonio Rüdiger. Sur les côtés, on retrouverait Dani Carvajal et Nacho Fernandez. Le milieu de terrain devrait être organisé en triangle avec Eduardo Camavinga en pointe basse et avec devant lui Toni Kroos et Luka Modric. Enfin, les inusables Karim Benzema et Vinicius Jr seraient accompagnés de Federico Valverde et les trois compères seront chargés de l’animation offensive pour faire mal à la défense adverse.

De l’autre côté du terrain, le sursaut d’orgueil est attendu chez les coéquipiers de Mohamed Salah. S’ils ne veulent pas sortir par la petite porte de cette Ligue des Champions, il faudra sortir un très grand match à l’extérieur ce mercredi soir. Et pour cela, Jürgen Klopp risque de faire confiance lui aussi à son noyau dur qui a notamment complètement explosé Manchester United il y a dix jours de cela. Alisson Becker devrait être le dernier rempart des Reds. Devant lui, la défense serait composée de Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk et Andrew Robertson. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Harvey Elliott, Jordan Henderson et Fabinho pour alimenter les trois attaquants en forme de Liverpool, Mohamed Salah, Cody Gakpo et Darwin Nuñez. Rendez-vous ce soir à 21h pour avoir le verdict de cette rencontre prestigieuse entre deux équipes qui ont remporté 20 Ligues des Champions à elles deux (14 pour le Real et 6 pour Liverpool). Les stars ont rendez-vous avec l’histoire !

