La FIFA modifie temporairement sa réglementation sur les transferts

Le 1er janvier prochain, le mercato d’hiver 2025 va officiellement ouvrir ses portes. Il se prolongera jusqu’au lundi 3 février 2025. Durant un peu plus d’un mois donc, les clubs vont pouvoir apporter des retouches à leur effectif ou anticiper des gros coups afin d’éviter la concurrence une fois l’été venu. Pour les joueurs en manque de temps de jeu ou éventuellement sans club, ce marché d’appoint peut être une excellente opportunité de se relancer. Mais quelques jours avant l’ouverture de cette session 2025, tous les acteurs de la planète football ont appris une nouvelle très importante.

La FIFA modifie son règlement dans l’urgence

En effet, la FIFA a annoncé ce lundi la mise en place « d’un cadre temporaire » concernant les transferts de joueurs. « Ce cadre porte sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat, la responsabilité conjointe et solidaire, les incitations à la rupture de contrat, les certificats internationaux de transferts et les procédures devant le tribunal du football. Il vise à instaurer davantage de clarté et de stabilité en vue des périodes d’enregistrement à venir ainsi qu’à maintenir des règles universelles», a précisé l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué de presse.

Une décision prise un peu dans l’urgence alors que le marché ouvrira ses portes dans un peu plus d’une semaine. Mais la FIFA a dû mettre en place un nouveau cadre légal puisque la Cour de justice européenne avait tranché en faveur de Lassana Diarra dans le litige qui les opposait. En effet, le Français, passé notamment par le Real Madrid, a mené pendant dix ans un combat avec la FIFA concernant les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. Outre la réduction significative de son salaire, Lassana Diarra avait tapé du poing sur la table au moment de la résiliation de son contrat.

L’affaire Lassana Diarra change tout

Celle-ci avait été jugée abusive de la part du Lokomotiv Moscou, qui avait réclamé ni plus, ni moins que 20 M€. Puis, les Russes avaient finalement demandé 10,5 M€. Ce qui a fortement déplu à Lassana Diarra, qui se retrouvait dans une impasse puisque les clubs éventuellement intéressés par ses services craignaient de devoir régler la somme aux Moscovites, comme le stipulait le règlement de la FIFA. Cela avait notamment refroidi Charleroi. Après un long bras de fer judiciaire, la CJUE a finalement donné raison à l’ancien milieu de terrain le 4 octobre dernier. Elle avait publié un communiqué de presse.

« Les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club (…) Cela fait peser sur ces joueurs et sur les clubs souhaitant les engager des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés ainsi que des risques sportifs majeurs qui, pris ensemble, sont de nature à entraver le transfert international des joueurs» Cette décision très importante bouleverse donc déjà le mercato d’hiver à sa façon puisque la FIFA, «après une consultation fructueuse des principales parties prenantes du football», a dû mettre en place une mesure d’urgence et temporaire.