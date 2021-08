Julien Stéphan explique son choix d'avoir rejoint Strasbourg

Successeur de Thierry Laurey sur le banc de Strasbourg, Julien Stéphan a décidé de relever un nouveau défi en Ligue 1 seulement trois mois après son départ du Stade Rennais. Avant le début de la Ligue 1 contre Angers (8 août), l'entraîneur de 40 ans a expliqué pourquoi il avait décidé d'accepter la proposition du club alsacien.

« Le plus important, c’est que les ambitions soient à la hauteur des moyens mis à disposition. À Strasbourg, il y a des ambitions aussi. La priorité est d’être chaque année en Ligue 1 en cherchant à progresser du mieux possible, ça, c’est clair (...) Je ne considère pas ça comme un pas en arrière. Je connais le métier d’entraîneur maintenant, il faut prendre le temps de se construire, franchir les étapes. Chaque projet peut être intéressant dans la mesure où un lien humain se crée. J’ai l’impression d’avoir fait le bon choix sur ce plan. Je suis convaincu de pouvoir aider le club, et je pense que le club peut aussi me permettre de grandir », a-t-il déclaré au Parisien.