Retro Football Gang dévoile une collection de l'équipe de France à l'Euro 2000 !

Alors que l'équipe de France s'apprête à effectuer son entrée en lice à l'Euro 2020 face à l'Allemagne, Retro Football Gang présente une collection lifestyle qui nous replonge dans la victoire des Bleus à l'Euro 2000.

Inspirée par les années 90 et la culture hip-hop, Retro Football Gang est une marque française proposant des produits originaux mêlant le football et la mode. Pouvant être portées dans la vie de tous les jours, les 6 pièces de cette collection Euro 2000 sont en grande partie conçues en coton et ont été imprimées à Madrid.

Parmi ces 6 pièces, on retrouve un t-shirt blanc qui met en avant les têtes d'affiches de cette sélection à travers des images mythiques telles que les célébrations de Sylvain Wiltord et David Trezeguet face à l'Italie à Rotterdam. On retrouve également les imprimés « Champions Euro 2000 » et « Les Bleus » autour de la célébration des hommes de Roger Lemerre.

RFG met aussi d'autres icones à l'honneur à travers un autre t-shirt blanc où se présentent les « all stars » d'un Euro aujourd'hui considéré comme l'un des plus compétitifs de l'histoire tant il y avait de joueurs légendaires sur les pelouses néerlandaises et belges. On retrouve ainsi Raul, Pep Guardiola, Luis Figo, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Alessandro Nesta, Paolo Maldini et Francesco Totti superposés.

La collection Euro 2000 présente trois autres t-shirts blanc à l'allure assez classique au premier abord. À l'avant, on retrouve simplement le logo de l'Euro 2000 qui met en avant les drapeaux des Pays-Bas et de la Belgique mais sur deux des trois t-shirts, c'est à l'arrière que Retro Football Gang fait parler sa créativité avec la photo du but mythique de David Trezeguet sur l'un des t-shirts et la photo de Thierry Henry, Nicolas Anelka, Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord et Trezegol avec le trophée sur l'autre.

Enfin, la marque inspirée des années 90 et de la culture hip-hop a également pensé aux températures plus fraiches malgré l'été qui arrive avec un sweet-shirt bleu marine très simple où l'on retrouve uniquement le logo de l'Euro 2000. Toutes ces pièces, qui rappelleront de merveilleux souvenirs aux français, sont à retrouver sur la boutique en ligne de Retro Football Gang !