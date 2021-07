Equipe de France : les raisons qui ont poussé André-Pierre Gignac à aller aux Jeux Olympiques

Sa convocation a suscité une certaine effervescence chez les supporters français. Quatre ans après, André-Pierre Gignac retrouve l'équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques à Tokyo (23 juillet au 8 août). Si l'attaquant des Tigres n'a plus connu les honneurs d'une sélection avec les A depuis un moment, l'intéressé ne boude pas son plaisir d'intégrer le groupe de Sylvain Ripoll pour le tournoi olympique.

Avec Florian Thauvin, Gignac endossera donc le costume de grand-frère et souhaite aider les Bleuets à ramener une médaille olympique. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à accepter la convocation du coach des Espoirs. Toucher du doigt son rêve olympique a clairement guidé l'international tricolore dans son choix.

André-Pierre Gignac rêve de médaille olympique

« Cela remonte à janvier ou février. Le coach m'a contacté pour me faire part de son intérêt pour être dans la liste élargie. Quand on sait que la France n'est pas aux JO depuis 1996 et qu'on a 35 ans, que cela fait 4 ans qu'on n'a pas connu l'équipe de France, on est excité, un peu comme un fou. Comme ce n'était pas officiel, je ne me prenais pas trop la tête, » a ainsi commenté Gignac. Vivant un rêve éveillé au moment d'apprendre sa convocation pour l'événement, André-Pierre Gignac n'a pas hésité une seule seconde.

Si plusieurs clubs français ont bloqué leurs joueurs, le natif de Martigues ne voulait pas connaître un sort similaire. Sa détermination a achevé de convaincre les dirigeants des Tigres de Monterrey de lâcher leur joueur emblématique. « J'ai bien fait comprendre à mon club (les Tigres de Monterrey) que c'était un rêve et un objectif, ils l'ont bien compris. J'ai beaucoup donné pour ce club, je ne leur ai pas trop laissé le choix mais ils étaient compréhensifs. Pour eux, aussi, c'et intéressant au niveau de l'image. De même pour Florian Thauvin. Je n'ai jamais raté beaucoup de matchs, mais on sait que le début de saison est important au Mexique. J'ai remercié mon club. Mais c'est fait, c'est fait. Inutile de rentrer dans la polémique. Les intérêts des clubs sont importants. Ce n'est pas facile des deux côtés. » En attendant, Sylvain Ripoll et son staff technique peuvent s'en frotter les mains. Après avoir Cinq années après avoir touché du bois en finale de l'Euro face au Portugal, André-Pierre Gignac rêve de ramener une médaille olympique en France. L'histoire est en marche...