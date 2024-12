Un nom surprenant sort pour entraîner le Brésil

Si Dorival Junior est toujours le sélectionneur du Brésil, d’autres noms continuent d’émerger pour prendre le banc de la Seleçao. Après Zinédine Zidane ou encore Pep Guardiola, c’est celui d’André Jardine, entraîneur du Club América, qui est apparu. C’est son propre président, Santiago Baños, qui a révélé cette information. Néanmoins, ce dernier espère que Jardine restera pour continuer à gagner des titres. Arrivé en 2023, Jardine a notamment remporté trois championnats nationaux et la Campeones Cup (compétition mélangeant les équipes de Liga MX et de MLS).

« J’espère qu’il restera longtemps ici et qu’il nous aidera à gagner d’autres titres. Je pense qu’on s’intéresse à lui dans des championnats plus importants et qu’il a sûrement fait sourciller l’équipe nationale brésilienne, mais ce n’est pas à moi de le dire. Aujourd’hui, nous sommes très heureux avec André. Nous n’avons reçu aucune proposition de la part d’un club ou d’une équipe nationale, a indiqué Baños dans une interview pour Mediotiempo, relayée par Relevo, avant d’annoncer que l’ancien sélectionneur de l’équipe olympique du Brésil disposait d’une clause libératoire. Le contrat est très clair, il peut partir pour différents championnats d’Europe ou d’Amérique du Sud, ou même pour des équipes nationales, mais il y a une clause de résiliation et le Club América n’a pas son mot à dire. C’est pourquoi ces clauses sont établies, au cas où une équipe ou une équipe nationale voudrait André. »