Guus Hiddink prend les rênes de la sélection de Curaçao

L'île de Curaçao, située dans les Caraïbes, aura désormais à la tête de sa sélection nationale le Néerlandais Guus Hiddink. Après les Pays-Bas, par deux fois, la Corée du Sud, l'Australie, la Russie et la Turquie, le manager de 73 ans rejoint donc Curaçao, état autonome de 160 000 habitants au sein du royaume des Pays-Bas depuis la dissolution de la fédération des Antilles néerlandaises le 10 octobre 2010, et dont l'équipe nationale pointe à la 80e place du classement FIFA.

Représenté par la CONCACAF, le Curaçao a été reversé dans le groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Objectif annoncé par l'ancien coach de Chelsea : une présence au Mondial ! Il deviendrait le plus petit pays à participer à une Coupe du Monde. Guus Hiddink prend la place d'un Remko Bicentini furieux et abasourdi d'avoir appris son remplacement dans la presse. Il était en poste depuis 2016.