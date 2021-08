Reims - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Alors que le feuilleton Mbappé occupe, jour après jour, le devant de la scène médiatique, le PSG a plutôt bien entamé sa saison. Le club entraîné par Mauricio Pochettino a lancé son exercice 2021/2022 avec trois victoires en autant de journées, avec certaines failles défensives certes, mais de belles facilités à faire mal devant. Sur la pelouse de Reims, les Franciliens tenteront le 4/4 face à des Rémois qui ont dû se contenter de 3 matchs nuls pour l'instant.

Une rencontre spéciale pour une raison évidente, forcément : les débuts de Lionel Messi avec sa nouvelle équipe. L'Argentin est attendu dans un Auguste Delaune qui a fait le plein pour l'accueillir. Autant dire que ses premiers pas seront scrutés de très près, en France mais aussi à l'international, puisque son début sera un véritable évènement au niveau mondial.

Messi annoncé titulaire !

Pour ce duel, l'adjoint d'Oscar Garcia (suspendu) Ruben Martinez devrait sortir une composition avec Rajkovic dans les cages, protégé par un trio Abdelhamid-Faes-Gravillon. Sur les flancs, on retrouvera Konan et Foket, avec Cassama et Munetsi dans l'entrejeu. Devant, Cafaro, Touré et Mbuku tenteront de mettre à mal l'arrière-garde parisienne et Keylor Navas.

De son côté, Mauricio Pochettino alignera le Costaricien dans les cages, avec une ligne de quatre composée de Diallo, Kehrer, Marquinhos et Hakimi devant lui. Au milieu, Idrissa Gueye évoluera en soutien de Wijnaldum et Marco Verratti. Devant, Lionel Messi devrait bien être titularisé, contrairement à Neymar, trop juste. Di Maria et Mbappé seront ses partenaires.