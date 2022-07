Marcelo rebondit en Australie

Libre de tout contrat après son départ des Girondins de Bordeaux à la fin de la saison passée, le défenseur central brésilien a trouvé un point du chute à plus de 17.000 km du Matmut Atlantique : en effet, l'ancien de l'OL et de Besiktas s'engage avec le Western Sydney Wanderers FC pour la saison d'A-League à venir, qui débutera en octobre.

La suite après cette publicité

«Je veux atteindre les meilleurs objectifs possibles au sein du club. Mes objectifs individuels sont de toujours donner le meilleur de moi-même pour l'équipe, d'apprendre avec mes coéquipiers et de me battre pour de grandes choses. En tant que groupe, je suis sûr que nous allons être une grande famille et que nous irons tous dans la même direction pour atteindre ce succès», a déclaré l'ex-Gone dans le communiqué du club.

🇧🇷 Welcome Marcelo!



We have tonight confirmed the signing of Brazilian defender Marcelo Guedes for the upcoming @aleaguemen season: https://t.co/DLkXgavdtm #WSW pic.twitter.com/ywQ2GBMuBi