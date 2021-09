LdC, PSG : la très surprenante réaction à chaud d'Ander Herrera

Malgré son armada, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à s’imposer face au Club Bruges (1-1). Tenus en échec, les Parisiens ont affiché un piètre visage. Offensivement très faibles et à la peine défensivement, les hommes de Mauricio Pochettino ont raté leur début dans la compétition. Mais Ander Herrera, auteur de l’ouverture du score, a visiblement vu un autre match.

« Je pense qu’on a fait suffisamment pour l’emporter. On n’a pas joué un match fantastique, mais c’était suffisant pour gagner. On a manqué des occasions claires. On a eu le contrôle du match. Peut-être qu’au début de la deuxième période, ils se sont créé des occasions, mais on a contrôlé la majorité du match. On a à peine commencé la compétition. On a un groupe très fort. Le coach peut faire deux équipes très fortes. On va faire une équipe très forte. Il n’y a pas d’excuse aujourd’hui, mais on a mérité de gagner », a-t-il déclaré au micro de Canal+.