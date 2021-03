Reims - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

En ouverture de la 29e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Stade de Reims avec l'ambition de continuer à mettre la pression dans la course au titre (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait proposer son habituel 4-3-3. Lopes dans les buts, une charnière centrale avec Marcelo et Denayer, Dubois et Cornet dans les couloirs. Un milieu avec Thiago Mendes, Paqueta et Aouar. Et enfin, le trio d'attaque Toko-Ekambi, Kadewere et Depay.

Du côté de Reims, David Guion devrait également miser sur un 4-3-3 avec Rajkovic dans les cages. Abdelhamid et Faes en défense centrale, Konan et Foket sur les côtés. Un trio au milieu de terrain composé par Chavalerin, Munetsi et Berisha. En attaque, Dia sera accompagné par Cafaro et Doumbia.