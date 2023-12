Nouvelle scène surréaliste en Turquie !

Le football turc fait encore parler de lui ce soir, et à nouveau pour de mauvaises raisons. Un peu plus d’une semaine après l’agression dont a été victime l’arbitre Halil Umut Meler de la part du président d’Ankaragücü, Faruk Koca, c’est cette fois la rencontre entre Istanbulspor et Trabzonspor qui n’est pas allée à son terme, alors que les visiteurs menaient 2-1.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Trabzon 26 15 8 8 2 5 27 19 20 İstanbulspor 8 15 -16 2 2 11 11 27

Excédés par des décisions arbitrales en leur défaveur, les joueurs d’Istanbulspor ont tout simplement quitté la pelouse alors qu’ils restaient encore une vingtaine de minutes à jouer. Ils ont été incités par leur président, Ecmel Faik Sarıaloğlu, qui a lui-même fait irruption sur le terrain pour demander à ses troupes de rejoindre le vestiaire. Le match n’a pas repris et ne devrait pas reprendre.